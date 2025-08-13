Serial "Rodzinka.pl" już niebawem powróci na ekrany. We wtorek 12 sierpnia odbył się pokaz prasowy nowego sezonu. Adam Zdrójkowski, który wciela się w Kubę Boskiego, poza aktorstwem zajmuje się inwestowaniem w różnego rodzaju biznesy. W wywiadzie dla Plotka zdradził, co teraz buduje.

Zobacz wideo Zdrójkowski ma kilka biznesów. Nie zgadniecie, co teraz buduje

Adam Zdrójkowski to prawdziwy biznesmen. Już planuje kolejną inwestycję

Adam Zdrójkowski ma smykałkę do biznesu. Już jako nastolatek zainwestował w bar w Warszawie. Niestety, ze względu na pandemię lokal został zamknięty. Aktor nie zniechęcił się jednak i jego kolejną inwestycją była restauracja serwująca sushi. W rozmowie z Plotkiem zdradził, skąd pomysł na biznes. - Moja ukochana, ulubiona restauracja upadała i widziałem, że zostały dwa miesiące działalności, więc stwierdziłem, że po prostu chcę być częścią tej historii sushi, które 14 lat w Warszawie już jest, żeby ją kontynuować ze swoim sznytem, ze swoimi pomysłami. Kocham sushi - opowiadał. Zdrójkowski zdradził też, że już niedługo rozpocznie kolejną inwestycję.

Buduję dom w górach niedługo (...) Góry są piękne, tam można pojechać, kiedy jest słońce i nie ma słońca. Poza tym planuję tam zrobić też studio muzyczne takie na music campy dla artystów, którzy chcieliby odpoczęć ze swoimi producentami, ale jednocześnie gdzieś tam sobie pokombinować muzykę w pięknym otoczeniu

- opowiadał o swoim nowym pomyśle serialowy Kuba.

Adam Zdrójkowski zdradził, kto pomaga mu w prowadzeniu biznesu. "Wspiera mnie w tym wszystkim"

Choć aktor ujawnił, że większość pomysłów na biznes jest jego autorstwa, przyznał, iż w prowadzeniu biznesu bardzo pomaga mu ojciec. - Wspiera mnie w tym wszystkim (...) Otwieramy firmę, która będzie zajmowała się kompleksową obsługą operatorską i montażową dla influencerów, dla telewizji i dla marketingu - wyjawił. Na koniec Zdrójkowski zdradził, że planuje też projekt z Mateuszem Pawłowskim, czyli serialowym Kacperkiem. Nie ujawnił jednak szczegółów. ZOBACZ TEŻ: Potwierdziły się doniesienia. Chodzi o mieszkanie Zdrójkowskiego w Hiszpanii