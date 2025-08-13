Serial "Rodzinka.pl" już niebawem powróci na ekrany. We wtorek 12 sierpnia odbył się pokaz prasowy nowego sezonu. Adam Zdrójkowski, który wciela się w Kubę Boskiego, poza aktorstwem zajmuje się inwestowaniem w różnego rodzaju biznesy. W wywiadzie dla Plotka zdradził, co teraz buduje.
Adam Zdrójkowski ma smykałkę do biznesu. Już jako nastolatek zainwestował w bar w Warszawie. Niestety, ze względu na pandemię lokal został zamknięty. Aktor nie zniechęcił się jednak i jego kolejną inwestycją była restauracja serwująca sushi. W rozmowie z Plotkiem zdradził, skąd pomysł na biznes. - Moja ukochana, ulubiona restauracja upadała i widziałem, że zostały dwa miesiące działalności, więc stwierdziłem, że po prostu chcę być częścią tej historii sushi, które 14 lat w Warszawie już jest, żeby ją kontynuować ze swoim sznytem, ze swoimi pomysłami. Kocham sushi - opowiadał. Zdrójkowski zdradził też, że już niedługo rozpocznie kolejną inwestycję.
Buduję dom w górach niedługo (...) Góry są piękne, tam można pojechać, kiedy jest słońce i nie ma słońca. Poza tym planuję tam zrobić też studio muzyczne takie na music campy dla artystów, którzy chcieliby odpoczęć ze swoimi producentami, ale jednocześnie gdzieś tam sobie pokombinować muzykę w pięknym otoczeniu
- opowiadał o swoim nowym pomyśle serialowy Kuba.
Choć aktor ujawnił, że większość pomysłów na biznes jest jego autorstwa, przyznał, iż w prowadzeniu biznesu bardzo pomaga mu ojciec. - Wspiera mnie w tym wszystkim (...) Otwieramy firmę, która będzie zajmowała się kompleksową obsługą operatorską i montażową dla influencerów, dla telewizji i dla marketingu - wyjawił. Na koniec Zdrójkowski zdradził, że planuje też projekt z Mateuszem Pawłowskim, czyli serialowym Kacperkiem. Nie ujawnił jednak szczegółów. ZOBACZ TEŻ: Potwierdziły się doniesienia. Chodzi o mieszkanie Zdrójkowskiego w Hiszpanii
