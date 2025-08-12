12 sierpnia odbył się pokaz prasowy serialu "Rodzinka.pl", która niebawem wróci na ekrany. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowski. Nie zabrakło także Olgi Kalickiej, czyli serialowej Magdy. Co ciekawe, aktorka powróciła na plan, gdy była w ciąży. W rozmowie z naszą reporterką Weroniką Zając opowiedziała o tym, jak czuła się w pracy w tej wyjątkowej sytuacji.

Zobacz wideo Kalicka o "Rodzince.pl". Tak czuła się na planie, będąc w ciąży

"Rodzinka.pl". Olga Kalicka o pracy na planie. "Byłam bardzo zaopiekowana"

Olga Kalicka przyznała, że cała ekipa produkcji "Rodzinka.pl" zadbała o doskonałą atmosferę na planie. Mogła na nich liczyć, będąc w ciąży. - Na planie 'Rodzinki.pl' najlepsze [warunki - przyp.red.]. Nie, żebym polecała, ale naprawdę było cudownie. Byłam bardzo zaopiekowana przed produkcję i też przez obsadę, no nie mogłabym sobie tego lepiej wymarzyć - powiedziała. Wspomniała o kulisach powrotu "Rodzinki.pl", które zbiegł się z jej ciążą. - Najpierw pojawił się pomysł tego, że wraca nasz serial, a zaraz po tym ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży. No i był telefon do produkcji: Jestem w ciąży i co teraz? Musieliśmy ten scenariusz zmienić, ale ja mam takie wrażenie, że tak po prostu miało być. Ja wierzę, że w moim życiu dzieje się wszystko tak, jak powinno. Tak to miało być między Magdą a Tomkiem, że oni mieli również spodziewać się drugiego dziecka - powiedziała nam.

Nie zabrakło także słów na temat Macieja Musiała, który gra jej serialowego ukochanego. - Cieszę się, bo Maciek rozumiał to, że ten stan mój wyjątkowy sprawiał, że czasami potrzebowałam przerwy i on bardzo się mną opiekował na planie - powiedziała.

"Rodzinka.pl". Olga Kalicka o ciąży. "To był fajny czas"

W dalszej części rozmowy Olga Kalicka wspomniała o tym, jak czuła się w ciąży. - To był fajny czas, ja się śmieję, że ja zrobiłam doktorat z bycia w ciąży. Poświęciłam ten czas na to, żeby przeanalizować to, jak zmienia się moje ciało, co się w tym ciele dzieje, żeby to wszystko rozumieć, bo tylko w momencie, w którym rozumiesz, co się z tobą dzieje, jesteś w stanie zaakceptować te zmiany - powiedziała. Czy jako mama jest podobna do swojej serialowej bohaterki? - Magda zdecydowanie więcej krzyczy, ale mam wrażenie, że one mają dużo wspólnego z Natalią Boską - dodała.