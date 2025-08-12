Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon serialu "Rodzinka.pl". 12 sierpnia odbył się pokaz prasowy serialu Telewizji Polskiej. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał oraz Julia Wieniawa. Zabrakło jednak Tomasza Karolaka. - Oczywiście jestem z wami duchowo. (...) Nie mogłem być na dniu prasowym serialu, bo tak wypadło, że urlop... Ale pozdrawiam was serdecznie! - komentował aktor w mediach społecznościowych. Podczas wydarzenia Małgorzata Kożuchowska znalazła czas na rozmowę z naszą reporterką Weroniką Zając.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o byciu mamą. Zaskoczyła słowami

Małgorzata Kożuchowska zwraca uwagę na oceny syna? "Nie cisnę"

Małgorzata Kożuchowska wyznała, że w kwestiach wychowania dziesięcioletniego syna Jana Franciszka nie jest podobna do Natalii Boskiej, którą gra w serialu "Rodzinka.pl". - Chyba bym się skupiła na różnicach. Ja zawsze o tym mówiłam, że ja w ogóle nie jestem krzykliwa. Nie jestem krzykliwa i pyskata byłam, jak byłam dzieckiem. Potem mi to minęło, a Natalia jest taka wygadana. Myślę, że jest mistrzynią ciętej riposty. Ja bardziej wszystko tak rozkminiam, analizuję, chyba nie jestem taka szybka jak ona, ale przede wszystkim jestem cichsza - powiedziała nam i wyjawiła, czy zwraca uwagę na oceny syna. - No patrzę, ale nie cisnę. Uważam, że to nie jest dobre i że trzeba dziecko motywować, a nie stresować - skwitowała Małgorzata Kożuchowska.

galOtwórz galerię

Małgorzata Kożuchowska o technologii. "Ja bym zabrała dzieciom"

W lipcu pisaliśmy o tym, że Małgorzata Kożuchowska udzieliła wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu. Aktorka zaznaczyła w rozmowie, że jej syn nie ma telefonu. - No, ja bym zabrała dzieciom technologię - mówiła. Małgorzata Kożuchowska jest czujną mamą. - Prosi mnie [syn - przyp.red.], by wysłać SMS-a do jakiegoś kolegi albo że chce zadzwonić do taty. (...) Oczywiście ma iPada i wydzielany ten czas, kiedy może grać. Nie dało się go od tego uchronić. Ale telefonu na razie się wystrzegliśmy. Po prostu uważam, że to robi sieczkę z mózgu, wpływa na emocje dzieci, to jest przebodźcowanie - mówiła aktorka w wywiadzie.