Georgina Rodriguez poinformowała fanów 11 sierpnia, że po prawie dziesięciu latach związku Cristiano Ronaldo jej się oświadczył! Jedna z najpopularniejszych par na świecie już niebawem stanie na ślubnym kobiercu. Internautów poruszył jednak przy tym widok pierścionka zaręczynowego - z wielkim diamentem. O ocenę wyboru Ronaldo zapytaliśmy znawczynię diamentów i kolorowych kamieni szlachetnych Zuzannę Kamińską - projektantkę marki ZoZo Luxury i ZOZO JEWELLERY.

REKLAMA

Zobacz wideo Georgina Rodriguez chciała pokazać, jak ćwiczy. Całe show skradła córka Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez pokazała pierścionek zaręczynowy. Ekspertka ujawnia, ile mógł kosztować

"Tak, chcę. W tym i w każdym innym moim życiu" - napisała na Instagramie Georgina, publikując kadr z okazałym pierścionkiem zaręczynowym na palcu. Fani oniemieli, gdy go zobaczyli. Ekspertka wyjawiła nam, że mógł on kosztować nawet kilka milionów dolarów. - Pierścionek Georginy może kosztować nawet pięć milionów dolarów i wzwyż - oceniła znawczyni. - Biorąc pod uwagę, że jest to pewnie diament najwyższej jakości na rynku, nieskazitelny o bardzo wysokiej barwie, na moje oko D (najwyższa z barw diamentów - przyp. red.) - wyjaśniła dalej Zuzanna Kamińska.

Znawczyni wzięła też pod lupę całokształt pierścionka. - Jest to przepiękny, centralnie oprawiony duży diament o szlifie owalnym z pobocznymi kamieniami, mniejszymi, również o szlifie owalnym - skomentowała ekspertka. - Szlif owalny jest teraz bardzo modny i popularny na całym świecie - podsumowała Zuzanna Kamińska w rozmowie z Plotkiem.

Georgina Rodriguez i Cristiano RonaldoOtwórz galerię

Pierścionek za miliony raczej nie stanowił problemu dla Cristiano Ronaldo. Niedawno piłkarz kupił prywatny odrzutowiec

Choć kwota pięciu milionów dolarów za pierścionek może szokować, dla osób takich jak Cristiano Ronaldo raczej nie są to wielkie pieniądze. Sądzić możemy tak m.in. zważając na fakt, iż na początku roku piłkarz oraz jego ukochana sprawili sobie nowy, prywatny odrzutowiec. Bombardier Global Express może osiągnąć prędkość do 900 km/h i ma zasięg do 9000 kilometrów. Na jego pokładzie zmieści się do 17 osób. Jak informował wtedy portal Marca.com, para wydała na maszynę 50 milionów euro - co w przeliczeniu na polską walutę daje prawie 210 milionów złotych.