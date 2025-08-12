Ponad 4 tysiące głosów w jednym kierunku. Prezydent musi to umieć

Karol Nawrocki 6 sierpnia został zaprzysiężony jako nowy prezydent Polski. Przy pełnieniu tej roli przydatne mogą się okazać się pewne umiejętności - w tym m.in. znajomość języka angielskiego. W listopadzie 2024 roku podczas konferencji we Włoszczowie Nawrocki wyznał, że nie ma on problemu z posługiwaniem się językiem obcym. - Ja wiele spraw w języku angielskim dla Polski już załatwiłem. Przez ostatnie lata te relacje prowadziłem jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc oczywiście operuję językiem angielskim - wyjawił nowy prezydent. Czytelnicy Plotka ocenili, czy głowa państwa faktycznie powinna znać obcy język, czy też w pełnieniu obowiązków może wystarczyć pomoc tłumacza.

Karol Nawrocki operuje językiem angielskim. Czytelnicy Plotka mają jasne zdanie na temat znajomości języka przez prezydenta

Pod artykułem: "Tyle języków obcych zna Karol Nawrocki. Prezydent chwalił się umiejętnościami" z 7 sierpnia bieżącego roku zapytaliśmy naszych czytelników - "Czy prezydent powinien biegle posługiwać się językiem angielskim?". Jak się okazało, głosy były dość jednostronne. Uzyskaliśmy łącznie 5073 odpowiedzi internautów. 84,51 proc. (4287 odpowiedzi) czytelników oceniło, że "tak, to konieczność", by głowa państwa znała język angielski. Z drugiej strony jedynie 15,49 proc. (786 odpowiedzi) zaznaczyło, że "nie, może mieć tłumacza". Zgadzacie się z wynikami tej sondy?

Polacy zwracają też uwagę na... wzrost głowy państwa. Karol Nawrocki jest najwyższym prezydentem III RP!

Po zaprzysiężeniu Nawrockiego wielu internautów wyszukiwało, ile wzrostu ma nowy prezydent. W świecie polityki wzrost jest często traktowany jako wyznacznik prezencji i pewności siebie. Jak się okazuje, Nawrocki wygrywa pod tym aspektem ze swoimi poprzednikami. Andrzej Duda ma 182 cm wzrostu. Bronisław Komorowski jest nieco niższy - ma 174 cm. Jeszcze niższy był jednak Lech Kaczyński - miał 168 cm. Aleksander Kwaśniewski ma za to 172 cm, a Lech Wałęsa 167 cm. Karol Nawrocki jest pośród polskich prezydentów najwyższy - ma 186 cm wzrostu.