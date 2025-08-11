Minęło kilka dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, a media rozpisują się nie tylko na temat życia prezydenckiej pary, ale również o ich dzieciach. Córka Kasia przyciąga uwagę swoją rezolutnością, starszy syn Daniel rozwija swoją karierę w telewizji. Niedawno widzowie mogli obejrzeć premierowy odcinek jego programu "Nawrocki w Polsce" w telewizji wPolsce24. Natomiast Antek Nawrocki uchodzi za charyzmatycznego i pełnego energii nastolatka.

Syn Karola Nawrockiego próbował sił w castingu do programu TVN. Pracownik stacji wyjawił, czy dzisiaj chłopiec dostałby się na antenę

Daniel Nawrocki w swoim programie ujawnił zaskakującą historię sprzed kilku lat, która dotyczy jego brata. Jak się okazało, Antek kiedyś próbował swoich sił w telewizji - i to w stacji, z którą rodzinie Nawrockich nie wydaje się być po drodze. Młody Nawrocki wziął bowiem udział w castingu do popularnego show "Mali giganci" w TVN. Niestety, jego przygoda z formatem zakończyła się jeszcze zanim zdążyła się naprawdę zacząć. Producenci nie zakwalifikowali go do programu. Wielu internautów zastanawia się, czy gdyby chłopiec dzisiaj wystartował w castingu, to w zważywszy na swoje pochodzenie, miałby większe szanse, aby zakwalifikować się do programu.

Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła. Redakcja Plotka skontaktowała się z osobą związaną ze stacją. Informator wyznał nam, że produkcja dokłada wszelkich starań, by każde dziecko biorące udział w castingu czuło się potraktowane sprawiedliwie. Jednocześnie zaznaczył, że nazwiska znanych rodziców często bywają także w telewizji atutem. - Dzieci znanych osób są bardzo mile widziane i często przyjmowane z otwartymi ramionami - usłyszeliśmy.

Według naszego rozmówcy ulgowe podejście do dzieci znanych osób wynika z kilku powodów. - Znane nazwisko może dodatkowo zwiększyć popularność show. Poza tym dzieci gwiazd często są już przyzwyczajone do medialnego zainteresowania i nie jest to dla nich tak stresujące wydarzenie - dodał. Chłopiec mógłby liczyć na angaż nawet mimo że jego ojciec nie sympatyzuje z telewizją na Wiertniczej. W tym kontekście zdaniem informatora Antek Nawrocki nie byłby przecież wyjątkiem. - Podobnie jak niegdyś Marianna Schreiber, która była blisko partii PiS, także on jest mile widziany na castingach - podkreślił informator.