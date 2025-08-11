Mikołaj Krawczyk był przed laty związany z Anetą Zając. Para doczekała się razem bliźniaków, ale po czasie się rozstali. Byli partnerzy nie mają ze sobą dobrych stosunków, o czym świadczą najnowsze wpisy aktora. Postanowił bezpardonowo uderzyć w gwiazdę "Pierwszej miłości", odnosząc się do kwestii jej metamorfozy, którą ta chwali się w mediach społecznościowych. Czytelnicy Plotka ocenili jego słowa. Byli niemal jednomyślni.
Aktor opublikował filmik na TikToku, pod którym pojawił się komentarz, w którym jedna z użytkowniczek platformy prosi o jego ocenę metamorfozy Anety Zając. Celebrytka od pewnego czasu skupia się na przemianie sylwetki, pisząc o diecie i aktywności fizycznej. Mikołaj Krawczyk postanowił wbić jej szpilkę. "Sylwią, moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi" - napisał zgryźliwie aktor. Jedna z internautek napisała, że Zając wygląda lepiej niż inne partnerki Krawczyka, ten napisał: "Od tego jak wyglądała wcześniej to zdecydowanie lepiej".
Co o jego wypowiedziach sądzą nasi czytelnicy? Zapytaliśmy ich pod artykułem o słowach aktora, czy ten przesadził z komentarzem o Anecie Zając? Uzyskaliśmy 2250 odpowiedzi. Ponad 93 proc. (2106 głosów) czytelników Plotka wybrało odpowiedź "tak" - Krawczyk przesadził. Niecałe cztery procent (86 głosó) stwierdziło, że "nie". 2,58 procent czytelników (58 głosów) oceniło, że nie ma na ten temat zdania.
- Nie będę komentować uszczypliwości na mój temat - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Aneta Zając. Aktorka zwróciła uwagę, że takie komentarze są krzywdzące nie tylko dla niej. Podkreśliła, że synowie mogą zobaczyć to, co wypisuje ich ojciec. - Nasi synowie mają dostęp do tych treści i to jest zupełnie niepotrzebne - dodała aktorka.
