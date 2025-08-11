Mikołaj Krawczyk był przed laty związany z Anetą Zając. Para doczekała się razem bliźniaków, ale po czasie się rozstali. Byli partnerzy nie mają ze sobą dobrych stosunków, o czym świadczą najnowsze wpisy aktora. Postanowił bezpardonowo uderzyć w gwiazdę "Pierwszej miłości", odnosząc się do kwestii jej metamorfozy, którą ta chwali się w mediach społecznościowych. Czytelnicy Plotka ocenili jego słowa. Byli niemal jednomyślni.

Mikołaj Krawczyk uderzył w Anetę Zając. Nasi czytelnicy nie mają dla niego dobrych wieści

Aktor opublikował filmik na TikToku, pod którym pojawił się komentarz, w którym jedna z użytkowniczek platformy prosi o jego ocenę metamorfozy Anety Zając. Celebrytka od pewnego czasu skupia się na przemianie sylwetki, pisząc o diecie i aktywności fizycznej. Mikołaj Krawczyk postanowił wbić jej szpilkę. "Sylwią, moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi" - napisał zgryźliwie aktor. Jedna z internautek napisała, że Zając wygląda lepiej niż inne partnerki Krawczyka, ten napisał: "Od tego jak wyglądała wcześniej to zdecydowanie lepiej".

Co o jego wypowiedziach sądzą nasi czytelnicy? Zapytaliśmy ich pod artykułem o słowach aktora, czy ten przesadził z komentarzem o Anecie Zając? Uzyskaliśmy 2250 odpowiedzi. Ponad 93 proc. (2106 głosów) czytelników Plotka wybrało odpowiedź "tak" - Krawczyk przesadził. Niecałe cztery procent (86 głosó) stwierdziło, że "nie". 2,58 procent czytelników (58 głosów) oceniło, że nie ma na ten temat zdania.

Miażdżący wynik dla Krawczyka. Ponad 93 proc. czytelników jest tego samego zdania Fot. Plotek

Aneta Zając odpowiedziała na słowa Mikołaja Krawczyka. Dosadnie

- Nie będę komentować uszczypliwości na mój temat - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Aneta Zając. Aktorka zwróciła uwagę, że takie komentarze są krzywdzące nie tylko dla niej. Podkreśliła, że synowie mogą zobaczyć to, co wypisuje ich ojciec. - Nasi synowie mają dostęp do tych treści i to jest zupełnie niepotrzebne - dodała aktorka.