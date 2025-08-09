Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce - Top of The Top Sopot Festival 2025, który odbędzie się w dniach 18-21 sierpnia w kultowej Operze Leśnej. To właśnie podczas tego czterodniowego święta muzyki ma dojść do kilku zaskakujących sytuacji na scenie. Wiemy, czego mogą spodziewać się widzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Od śpiewania na ulicy, do festiwalu w Sopocie. Oskar Cyms zdradza, jak do tego doszło

Top of The Top Sopot Festival 2025. TVN stawia na nostalgię. Ma pojawić się wiele znanych twarzy

Jak dowiedział się Plotek, w tym roku na scenie Top of The Top Sopot Festival zagoszczą gwiazdy, które w przeszłości były twarzami TVN. Choć oficjalnie nazwiska osób, jakie mają pojawiać się w wejściach na żywo, pozostają tajemnicą, nasz informator wskazuje konkretnie na dawnych prowadzących "Dzień dobry TVN". Wszystko z powodu jubileuszu śniadaniówki, która w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Co na to osoby pracujące w TVN? Z naszych informacji wynika, że powroty, na które stawia ostatnio nadawca z Wiertniczej, nie robią większego wrażenia na pracownikach stacji. Wspomnieni przyzwyczaili się już do tego, że na swoją szansę przed telewizyjną kamerą trzeba często czekać latami, bo TVN od zawsze największy nacisk kładzie na dobrze już znane widzom nazwiska.

Wojciech Jagielski wraca do "Dzień dobry TVN". Wszystko z powodu jubileuszu śniadaniówki

W związku z jubileuszem 20-lecia "Dzień dobry TVN" na widzów czeka wiele niespodzianek. Po ogłoszeniu powrotu Kingi Rusin i Bartosza Węglarczyka, pojawiły się kolejne zaskakujące wieści - na antenie śniadaniówki pojawi się również Wojciech Jagielski, który prowadził program w latach 2007–2010. Informacje te zostały ujawnione w odcinku wyemitowanym 9 sierpnia oraz na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie. Warto przypomnieć, że przez dwie dekady w programie występowało wiele znanych osób m.in. Jolanta Pieńkowska, Magda Mołek, Filip Chajzer, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik, Jarosław Kuźniar czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Podczas emisji tego samego odcinka Maciej Dowbor zaprezentował tablicę ze zdjęciami dawnych prowadzących, co sugeruje, że w jubileuszowych epizodach zobaczymy jeszcze więcej byłych twarzy programu.