Sensacyjne doniesienia. Kolejny powrót do 'DDTVN'

W "Dzień dobry TVN" szykuje się sporo niespodzianek z okazji jubileuszu programu, który w tym roku obchodzi 20-lecie. Po ogłoszeniu powrotu Kingi Rusin oraz Bartosza Węglarczyka przyszedł czas na kolejne zaskakujące informacje. Na antenę śniadaniówki TVN powróci inna gwiazda, która lata temu również prowadziła poranny program stacji.

"Dzień dobry TVN". Wojciech Jagielski wraca na antenę. Mają powrócić też inne gwiazdy stacji

Teraz okazuje się, że do grona powracających prezenterów dołączy również Wojciech Jagielski, który prowadził śniadaniówkę w latach 2007- 2010. Wspomniana informacja pojawiła się zarówno podczas najnowszego odcinka porannego programu z 9 sierpnia, jak i na oficjalnym profilu śniadaniówki na Instagramie. Warto przypomnieć, że przez dwie dekady "Dzień dobry TVN" gościło na ekranach wielu znanych prezenterów i dziennikarzy, m.in. Jolantę Pieńkowską, Magdę Mołek, Filipa Chajzera, Agnieszkę Woźniak-Starak, Andrzeja Sołtysika, Jarosława Kuźniara czy Małgorzatę Rozenek-Majdan. Również w trakcie emisji programu Maciej Dowbor zaprezentował tablicę ze zdjęciami byłych prowadzących, sugerując, że jeszcze więcej dawnych twarzy pojawi się w specjalnych odcinkach z okazji jubileuszu.

Bartosz Węglarczyk wraca do "Dzień dobry TVN". Wiemy, kiedy będzie na antenie

Bartosz Węglarczyk w 2016 roku zdecydował się odejść z "Dzień dobry TVN", gdzie pracował przez osiem lat, aby skupić się na roli dyrektora programowego grupy Onet. Jak się okazuje, jego powrót do programu był niespodzianką dla widzów, jednak sam dziennikarz podkreśla, że to tylko jednorazowy występ związany z jubileuszem 20-lecia show. "Zaproponowali nam prowadzenie. Ja wracam oczywiście na jeden program tylko. 14 września będziemy z Kingą prowadzić" - wyjawił Węglarczyk. Po chwili dodał: "Nie dawałem się długo namawiać. Redakcja ‘Dzień dobry TVN’ przyszła i powiedziała, że jest 20-lecie, i że mają taki pomysł. Zapytałem tylko, czy Kinga też będzie. Dowiedziałem się, że tak. To było dla mnie jasne, że na jeden odcinek bardzo chętnie wrócę".