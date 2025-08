6 sierpnia Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP. W tym ważnym dniu towarzyszy mu żona Marta Nawrocka, o czym więcej przeczytacie tutaj. Najpierw pierwsza dama pojawiła się w niebieskim komplecie składającym się z żakietu i spódnicy. Później jednak zmieniła stylizację i przybyła do Pałacu Prezydeckiego w ciemnych spodniach oraz białej marynarce z baskinką. Co o wyglądzie Nawrockiej sądzi Ewa Rubasińska-Ianiro?

Marta Nawrocka w stylowym wydaniu? "To deklaracja"

Zdaniem Ewy Rubasińskiej-Ianiro druga stylizacja Nawrockiej miała ukryte znaczenie. - Nie ma co ukrywać: druga stylizacja Marty Nawrockiej to nie tylko strój, to deklaracja. Biała marynarka z wyraźną baskinką, spodnie i ten krok pewny jakby mówił: Nie tylko stoję u boku prezydenta, ja też tu przyszłam działać - powiedziała nam. Stylistka zwróciła także uwagę na kolor stroju Nawrockiej. - W dyplomacji biel jest kolorem trudnym i odważnym, bo wymaga wypracowania, którego tu trochę zabrakło i pewności siebie, bo każdy szczegół kroju i szycia jest widoczny jak na dłoni. Tu widać, że ktoś świadomie postawił na przekaz: świeżość, otwartość, energia. To nie jest powściągliwa elegancja w stylu Agaty Dudy, która latami szlifowała swój 'garderobiany protokół'. To raczej ruch osoby, która mówi: Wejdę na salony po swojemu - usłyszeliśmy.

