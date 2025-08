Wraz z inauguracją nowej prezydentury, zmiany zaszły także w przestrzeni medialnej Kancelarii Prezydenta. Chwilę po godzinie 10 w mediach społecznościowych oraz na stronie prezydent.pl pojawiły się oficjalne portrety Karola Nawrockiego i jego małżonki, Marty Nawrockiej. Zastąpiły one dotychczasowe wizerunki Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, symbolicznie podkreślając początek nowego rozdziału w historii polskiej prezydentury. Jak nowa para prezydencka została przedstawiona na oficjalnych portretach? O ich ocenę poprosiliśmy ekspertkę ds. wizerunku i komunikacji wizualnej, Żanetę Kurczyńską.

Karol i Marta Nawroccy na oficjalnych portretach. Klasycznie, ale bez elementu charakterystycznego

Portrety pary prezydenckiej utrzymane są w klasycznym, oficjalnym stylu. Autorem fotografii jest Mikołaj Bujak, który towarzyszył prezydentowi w trakcie kampanii wyborczej i obecnie kontynuuje współpracę jako fotograf prezydencki. O ocenę portretów zapytaliśmy ekspertkę ds. komunikacji wizualnej, Żanetę Kurczyńską. - Oficjalne portrety nowej pary prezydenckiej zostały przygotowane zgodnie z klasycznym kanonem fotografii państwowej, którego celem jest budowanie autorytetu, podkreślanie rangi urzędu i tworzenie wrażenia stabilności - przyznała ekspertka, a następnie zwróciła uwagę na detale. - Symetryczne ustawienie flag w tle nadaje zdjęciom powagi, jednoznacznie osadzając je w polskim kontekście, a neutralne, lekko rozmyte tło pozwala skupić uwagę na twarzach - dostrzegła. Według Kurczyńskiej nie obyło się jednak bez niedociągnięć. - Brakuje w nich elementu bardziej osobistego czy charakterystycznego, który wyróżniłby tę parę na tle wcześniejszych wizerunków prezydenckich - stwierdziła.

Portrety Nawrockich. Nawiązanie do barw narodowych i kontrolowana mimika

Stylizacja pary prezydenckiej również nie jest przypadkowa. Prezydent Nawrocki ma na sobie granatowy garnitur, białą koszulę i czerwony krawat. Pierwsza dama zaprezentowała się w eleganckim białym żakiecie z subtelnymi złotymi akcentami. Ekspertka zauważyła, że strój prezydenta nie tylko prezentuje się elegancko, ale niesie ze sobą silny przekaz symboliczny. - Prezydent w granatowym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie nawiązuje do barw narodowych, a przypinka z flagą RP wzmacnia przekaz symboliczny. Czerwony krawat w komunikacji wizerunkowej często oznacza siłę, determinację i gotowość do działania, a w kontekście politycznym może być także sygnałem odwagi i woli walki o swoje cele - wyjaśniła Kurczyńska.

Również ubiór pierwszej damy nie pozostawia wątpliwości co do zamierzonego efektu. - Pierwsza dama prezentuje się świeżo i formalnie, a biel dodatkowo buduje wrażenie otwartości i "czystej karty" - tłumaczyła ekspertka. A co z mimiką obojga? - Mimika obojga jest kontrolowana - to delikatny, uprzejmy uśmiech, który zachowuje równowagę między przyjaznością a powagą, a wyprostowana sylwetka i subtelny skłon głowy w stronę obiektywu dodają pewności siebie i otwartości - podsumowała ekspertka.