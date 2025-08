6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przysięgę i oficjalnie objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak to bywa przy takich okazjach, wydarzenie nie obyło się bez silnych emocji - zarówno wśród zwolenników nowej głowy państwa, jak i tych, którzy niechętnie przyjęli wiadomość, o tym, że kandydat popierany przez PiS wygrał tegoroczne wybory prezydenckie. Już podczas transmisji na żywo dało się wyczuć napiętą atmosferę i symboliczne gesty, które wiele mówiły. Naszą uwagę przykuła szczególnie postawa Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. O to, co zdradziła jego mowa ciała, zapytaliśmy ekspertkę w dziedzinie wystąpień publicznych, Annę Kulmę.

Zobacz wideo Ostre przemówienie Tuska. Zabrał głos przed zaprzysiężeniem Nawrockiego

Donald Tusk na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Twarz pełna rezerwy, postawa nieprzypadkowa

Podczas oficjalnego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oczy wielu komentatorów - oprócz nowej głowy państwa - zwrócone były również na Donalda Tuska. Premier, obecny na sali sejmowej, swoją postawą wyraźnie wyróżniał się na tle innych polityków. - Donald Tusk podczas wejścia Karola Nawrockiego do Sali Sejmowej stał z obiema dłońmi opartymi o pulpit ławy - zauważyła Anna Kulma. - Był wyraźnie zgarbiony, co kontrastowało z postawą Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Radosława Sikorskiego, stojących obok w wyraźnie sztywniejszej, oficjalnej pozie - na baczność - dodała. Kulma wyjaśniła, że taka sylwetka nie była przypadkowa i trudno ją zrzucić na karb chwilowego rozluźnienia. - Taka postawa, co nie dziwi znających kontekst, pokazywała negatywny stosunek do sytuacji i sprawiała wrażenie nieco lekceważącej. Nie tylko postawa premiera przykuła uwagę. Zdaniem Kulmy, wiele mówiła również mimika Donalda Tuska. - Twarz premiera również była pełna obaw, co widać po utrzymującym się zmarszczonym czole - podsumowała Kulma w rozmowie z Plotkiem.

Karol Nawrocki - plan uroczystości zaprzysiężenia na Prezydenta RP

Uroczystości związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na Prezydenta RP rozpoczęły się o godzinie 10 w Sejmie, gdzie podczas Zgromadzenia Narodowego Karol Nawrocki złożył uroczystą przysięgę. Następnie wygłosił swoje pierwsze orędzie jako prezydent. O 14 na Zamku Królewskim Karol Nawrocki zostanie oficjalnie mianowany Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Później, o 15:15, odbędzie się uroczyste wejście Pary Prezydenckiej do Pałacu Prezydenckiego, a o 16:30 na placu Piłsudskiego odbędzie się ceremonia przekazania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.