Tak Marta Nawrocka zachowywała się na zaprzysiężeniu. "Było to widoczne"

6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Wydarzenie miało miejsce nie tylko w Sejmie, ale także podczas uroczystości na Zamku Królewskim i placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Choć głównym punktem zainteresowania był sam prezydent, przyjrzeliśmy się także mowie ciała jego żony, Marty Nawrockiej. Czy drobne gesty i mimika w tym przypadku zdradziły, jak tak naprawdę przeżywała tę doniosłą chwilę? O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Agatę Krypczyk, ekspertkę od mediów społecznościowych i doradczynię polityczną, która specjalnie dla Plotka oceniła zachowanie pierwszej damy podczas ceremonii zaprzysiężenia.

Marta Nawrocka zagubiona na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego? Te gesty ją zdradziły

Podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP oczy opinii publicznej skierowane były nie tylko na niego, ale również na jego żonę, Martę Nawrocką. Nowa pierwsza dama po raz pierwszy wystąpiła publicznie w tak doniosłej roli i - jak zauważyła Agata Krypczyk - jej zachowanie mogło zdradzać zdenerwowanie i brak pewności siebie. - Było to widoczne zarówno w trakcie przywitania z marszałkami Sejmu i Senatu - do zdjęcia stanęła krok za swoim mężem - dostrzegła ekspertka, a zdjęcia potwierdzające jej słowa zobaczysz tutaj:

Marta Nawrocka na zaprzysiężeniu Karola NawrockiegoOtwórz galerię

To jednak nie koniec. Moment wejścia na salę plenarną Sejmu również nie przeszedł bez komentarza. - Podczas wejścia na salę plenarną również dało się zauważyć jej niepewność. Wystawiła nogę dużo wcześniej niż mąż, jakby chciała ruszyć, jednak pozostała w tej dziwnej pozycji i dopiero po chwili podążyła za nim - dodała Krypczyk w rozmowie z Plotkiem. Zwróciła także uwagę na konkretny fragment transmisji na żywo. - Chowała się za mężem, nie wiedziała, gdzie się ustawić, próbowała wyjść bez symbolicznego pożegnania przed Zgromadzeniem Narodowym. Widać, że nie została do końca przygotowana do właściwych zachowań i kolejnych etapów ceremonii - zauważyła Krypczyk. Na zachowanie Marty Nawrockiej zwróciła uwagę także specjalistka od PR i wystąpień publicznych. Marta Rodzik dostrzegła, że pierwsza dama miała wyprostowaną sylwetkę, a na twarzy gościł delikatny uśmiech.

Ewa Minge o stylizacji Marty Nawrockiej

Wielu zastanawiało się, w jakiej stylizacji zjawi się żona Karola Nawrockiego 6 sierpnia. O ocenę kreacji poprosiliśmy Ewę Mingę. "Prezydentowa w ciekawej architektonicznej formie. Kolor zgodny z sezonem pasujący do blondynki. Dobra długość i krój spódnicy" - przekazała w rozmowie z Plotkiem projektantka.