Karol Nawrocki został zaprzysiężony jako nowy prezydent Polski, a jego żona Marta Nawrocka stała się tym samym nową pierwszą damą. Para stawiła się 6 sierpnia o godzinie 10 w gmachu Sejmu, gdzie Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym oraz wygłosił swoje pierwsze orędzie. Jak w ten wyjątkowy dzień zaprezentował się prezydent oraz jego małżonka? Stylizacjom pary przyjrzała się dla Plotka znana projektantka mody Ewa Minge.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawrocki wygrał wśród najmłodszych

Karol Nawrocki zaprzysiężony. Ekspertka wzięła pod lupę stylizacje nowej pary prezydenckiej

- Prezydentowa w ciekawej architektonicznej formie. Kolor zgodny z sezonem, pasujący do blondynki. Dobra długość i krój spódnicy - oceniła na starcie projektantka, przyglądając się kreacji Marty Nawrockiej. - Mam wrażenie jednak niedokładnej konstrukcji, która przy tak wymagającym wbrew pozorom projekcie wymaga idealnego kroju i dopasowania do figury. Powoduje to unoszenie się przodu niezamierzone raczej ciągnięcie w rękawie. W mojej ocenie stójka mogłaby być delikatnie krótsza - dodała dalej Minge, dzieląc się ekspercką radą. Projektantka zwróciła też uwagę na inny aspekt.

- Jak już wielokrotnie wypowiadałam się na temat stroju pań prezydentowych: nieważne czy pasuje kolor i krój, ważne, aby ani prezydentowa potrafiła włączyć się w działania ponad podziałami i być pierwszą damą wszystkich Polaków realizując ważne społecznie tematy np. dla kobiet lub dzieci - skomentowała Ewa Minge. - Miły pozostaje w dzisiejszym wizerunku akcent pięknego uśmiechu i widocznej swobody - dopowiedziała znawczyni mody. Jak jej zdaniem wypadł też nowy prezydent Karol Nawrocki? - W przypadku mężczyzn zawsze jest prościej. Tu ewidentnie wszystko leży szablonowo - stwierdziła projektantka. - Polski akcent czerwieni i bieli w minimalizmie, który podkreśla wagę stanowiska. Nic nie rozprasza a wręcz odwrotnie skupia uwagę w pozytywny sposób - oceniła na koniec Ewa Minge.

Przed zaprzysiężeniem Karol i Marta Nawroccy pojawili się na Jasnej Górze. Powitano ich brawami

Na kilkanaście godzin przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, nowy prezydent wraz z rodziną udał się do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze wybrał się do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obecni na miejscu zwolennicy polityka przywitali go gromkimi brawami. Nawrocki chętnie z nimi rozmawiał, a później także modlił się i zaśpiewał Bogurodzicę. Co ważne, przełożony generalny zakonu paulinów ojciec Arnold Chrapkowski przekazał przy tym prezydentowi elektowi wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Nagranie z całego wydarzenia można obejrzeć w mediach społecznościowych Nawrockiego. Nowa głowa państwa podpisała je słowami "W modlitwie siła. Niech żyje Polska".