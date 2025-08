Anna Senkara nim została znaną dziennikarką TVN, m.in. studiowała na uczelni w Londynie. Z tego powodu Plotek postanowił skontaktować się z reporterką, by zapytać ją o rady, których udzieliłaby Roksanie Węgiel. Przypomnijmy, że młoda piosenkarka przeprowadzi się na jesień do Wielkiej Brytanii, gdyż rozpocznie tam studia na Nottingham Trent University.

Anna Senkara sama studiowała w Londynie. Ma kilka szczerych rad dla Roksany Węgiel

- Studia w Londynie to przepustka do międzynarodowej kariery. Roxie będzie miała koleżanki i kolegów z całego świata. Ja miałam na roku ludzi z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki, a decyzja o studiach w Londynie była jedną z najlepszych w moim życiu - wyjawiła na starcie Senkara w rozmowie z Plotkiem. Dziennikarka opowiedziała nam też więcej o podejściu brytyjskich uczelni do studentów. - Brytyjskie topowe uczelnie mają inne podejście do studentów niż polskie - są nastawione na indywidualizm i realnie przygotowują do kariery. Tam nie studiuje się przypadkowych kierunków "aby tylko był papierek", nie mówiąc już o kupowaniu dyplomów. Branża szanuje absolwentów, bo wie, że jak ktoś takie studia skończył, to jest wszechstronny i warto w niego dalej inwestować - wyznała reporterka, przechodząc dalej też do innych kwestii związanych z życiem studenckim.

Radzę Roxie, aby wykorzystała swoje studia na maksa, chodziła na jak najwięcej zajęć, spotkań z artystami i ekspertami z branży. Niech też poimprezuje, bo Londyn jest grzeszny i gorący! Życie studenckie zobowiązuje. To w Londynie zaliczyłam najbardziej szalone momenty, tak jak książę Harry!

- ujawniła Senkara, kończąc rozmowę dodatkową, szczerą radą. - Życzę też Roxie odporności na zazdrość w Polsce. Tak jak pisała na Instagramie Kinga Rusin - kobiety potrafią być jak piranie, zwłaszcza wobec tych, które się wybiły. Niech Roxie pamięta, że może osiągnąć wszystko! - podsumowała dziennikarka.

Tyle Roksana Węgiel zapłaci za studia w Londynie. Drogo?

"Dowiedziałam się, że dostałam się na jeden ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i przeprowadzam się do Londynu" - poinformowała fanów na Instagramie młoda gwiazda. Jak wiemy, Roksana rozpocznie tam studia na kierunku Commercial Songwriting & Production, co nie powinno dziwić jej fanów. Co ciekawe, według informacji dostępnych na stronie, studia na pierwszym roku wynoszą dla obcokrajowców 19 900 funtów. Jest to prawie 98 tysięcy złotych.