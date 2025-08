Agata Duda pojawiła się u boku męża podczas uroczystości odwołania ministrów Kancelarii Prezydenta RP we wtorek 5 sierpnia w Pałacu Prezydenckim. Choć przez większość wydarzenia przemawiał Andrzej Duda, na koniec spotkania z pracownikami zachęcił małżonkę, by także wygłosiła mowę. Na prośbę Plotka kreacji pierwszej damy podczas uroczystości przyjrzała się stylistka wizerunku i ekspertka modowa Karolina Kotas.

Stylizację Agaty Dudy oceniła ekspertka modowa. Nie kryje, że czuje niedosyt

- Stylizacja Agaty Dudy podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim to klasyka w bardzo eleganckim wydaniu. Biała marynarka z wiązaniem w talii to kobiecy akcent, który subtelnie wyróżnia całość i wprowadza modowy detal - zauważyła w rozmowie z Plotkiem znawczyni mody. - Kokardy i wiązania to silny trend ostatnich sezonów - symbolizują nową kobiecość: elegancką, ale świadomą. Sama forma żakietu wprowadza lekkość, a zaznaczenie talii dobrze równoważy proporcje sylwetki - dodała Karolina Kotas, przechodząc dalej do reszty elementów kreacji. - Czarna, ołówkowa sukienka i klasyczne czarne czółenka to bezpieczne i ponadczasowe wybory - doskonale wpisujące się w rangę wydarzenia. Buty są odpowiednie, nie odciągają uwagi i podtrzymują formalny charakter stylizacji - oceniła ekspertka, wyjawiając nam, że czegoś jej jednak brakowało.

Jednak jako stylistka i kobieta, która uważnie śledzi modę - czuję lekki niedosyt. Stylizacja jest bezbłędna, ale… przewidywalna. Brakuje w niej nowoczesnego twistu, który dodałby całości świeżości i indywidualnego wyrazu

- stwierdziła Karolina Kotas. - Włosy, jak zawsze nienaganne. Mogłyby zyskać odrobinę lekkości, np. w formie delikatnych fal lub bardziej dynamicznego uczesania. Makijaż - klasyczny, ale bardzo zachowawczy. Może odrobina koloru na ustach? Choćby nude z różową nutą? - wymieniła dalej specjalistka.

To w kreacjach Agaty Dudy zmieniłaby stylistka. "Wizerunek ma moc, gdy niesie też osobowość"

- Stylizacja Agaty Dudy jest odpowiednia, elegancka i konsekwentna z jej wizerunkiem. Pokazuje doświadczenie, spokój i klasę. Jednak jako ostatnia stylizacja pierwszej damy przed zmianą prezydenta - mogłaby być mocniejszym modowym akcentem - zauważyła Karolina Kotas, dzieląc się niejako modową radą. - Czegoś, co zostaje w pamięci. Jednego detalu, który pokazuje, że kobieta na takim stanowisku może wyglądać nie tylko stosownie - ale i stylowo, z charakterem. To zestawienie pokazuje, że poprawność i elegancja to nie wszystko - a wizerunek ma moc, gdy niesie też osobowość i lekki pazur - podsumowała dla Plotka ekspertka.