Wielkimi krokami zbliża się koniec kadencji Andrzeja Dudy, który jest prezydentem Polski od 2015 roku. 6 sierpnia odbędzie się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Krzysztof Gojdź, znany lekarz i specjalista od medycyny estetycznej, ocenił dla nas wygląd męża Agaty Dudy.

Krzysztof Gojdź o wyglądzie Andrzeja Dudy. "Młodo i zdrowo"

Krzysztof Gojdź stwierdził, że mimo upływu czasu Andrzej Duda wciąż bardzo dobrze wygląda. - Uważam, że pan prezydent bardzo ładnie się postarzał. Pamiętajmy, że dziesięć lat wcześniej twarz mężczyzny czy kobiety wygląda inaczej, młodziej, a skóra jest jeszcze w miarę jędrna i produkuje kolagen. Przez dziesięć lat nasza anatomia i również fizjologia skóry zmieniają się. W przypadku Andrzeja Dudy tak dużych i drastycznych zmian nie widzę, wygląda prawie tak samo, wygląda fajnie, młodo i zdrowo. Ubyło mu na pewno sporo włosów na głowie i posiwiał - powiedział nam.

Czy Andrzej Duda zdecydował się na ingerencję w urodę? Krzysztof Gojdź ma na ten temat jasne zdanie. - Myślę, że prezydent nie korzystał z żadnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, a na pewno nie z zakresu chirurgii plastycznej. Czy powinien? To pytanie, czy on się dobrze czuje w swojej skórze, czy podoba się swojej małżonce. Myślę, że tak. Ja serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług, raz na dwa miesiące będę w Polsce - skwitował.

Krzysztof Gojdź ma radę dla Agaty Dudy. "Już dawno jej proponowałem..."

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu Agaty Dudy. Krzysztof Gojdź uważa, że pierwsza dama powinna rozważyć pewien zabieg. - Już dawno jej proponowałem, żeby wycięła sobie powieki górne, bo pogarsza się przez to wzrok. Pamiętajmy, że w okresie menopauzalnym kobiety proces starzenia się bardzo przyspiesza. Też zaproponowałbym jej kilka zabiegów z zakresu medycyny estetycznej po to, żeby ujędrnić skórę. Może też chirurgię plastyczną. Jeśli by chciała, to może pójść za moim przykładem i wykonać lifting twarzy - usłyszeliśmy od lekarza. - Warto pamiętać, jeżeli państwo Dudowie kochają siebie, akceptują siebie i proces starzenia, to nic na siłę. Trzeba być szczęśliwym z tym, jak się wygląda i jak się czuje - skwitował ekspert.