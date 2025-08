"halo tu polsat" do tej pory działało trzy razy w tygodniu - w piątek oraz weekend. Do grona prowadzących zaangażowano gwiazdy Polsatu, a wśród nich Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy podkręcali oglądalność formatu. Od samego początku za projekt odpowiadała Luiza Zając, która tworzyła format we współpracy z Edwardem Miszczakiem. Okazuje się, że na pokładzie powitano już nową producentkę, szykującą format na jesień 2025. Co mówi się o tej rewolucji na korytarzach Polsatu? Mamy komentarz informatora.

"halo tu polsat" z kluczową zmianą. Nowa producentka ma bogate portfolio

Stery po Luzie Zając ma objąć Ewa Baj, co potwierdził nasz informator z Polsatu. "Dziś było spotkanie całej redakcji "halo tu polsat", na które przyjechał też Edward Miszczak z nową producentką. Została nią Ewa Baj. Poinformowano nas, że poprzednia szefowa programu zakończyła już współpracę ze stacją. Miszczak przekazał pracownikom, że ma nadzieję, że już teraz nie będzie żadnych skarg, że będzie dobrze i z nową energią. Cała redakcja odetchnęła z ulgą" - dowiedzieliśmy się. Baj to postać z dużym doświadczeniem telewizyjnym. Odpowiadała wcześniej za randkowy hit, czyli "Love Island. Wyspę miłości", "Ugotowanych", "Brzydulę", "Lekcję stylu" oraz "Drugą stronę medalu". Wcześniej tworzyła "Dzień dobry TVN" razem z Luizą Zając.

"Halo tu Polsat" z nowymi dziennikarzami? To twarze "Tańca z gwiazdami"

Według doniesień Party.pl do grona prezenterów pasma porannego dołączą Tomasz Wolny oraz Ola Filipek. Dziennikarze brali udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie dali się poznać szerszej publiczności. Oficjalna prezentacja tego duetu ma nastąpić pod koniec sierpnia, więc widzowie muszą jeszcze poczekać. Na antenie mają nie ulec zmianie dotychczasowe duety, czyli poza wspomnianymi Kurzopkami mowa o Agnieszce Hyży i Macieju Rocku oraz Krzysztofie Ibiszu i Paulinie Sykut-Jeżynie. Tajemnicą jest jeszcze to, ile razy w tygodniu będzie emitowana śniadaniówka. Może Polsat po roku działalności planuje ją wydłużyć - zobaczymy już jesienią.