Shawn Mendes należy do jednych z najbardziej popularnych kanadyjskich wokalistów. 5 sierpnia ma zaplanowane show w Krakowie w Tauron Arenie. Warto zaznaczyć, że wokalista wznawia koncertowanie po przerwie spowodowanej złą kondycją mentalną. Fani z Polski tym bardziej nie mogą się doczekać.

Zobacz wideo Mendes i Cabello już się nie kryją!

Shawn Mendes dopiero co wysiadł z samolotu, a już zaskoczył słuchaczy. Wszystko na lotnisku

Za wokalistą długi lot do Krakowa, po którym pewnie bardzo chciał odpocząć. Będąc już na terenie lotniska znalazł jednak czas, aby spotkać się z fanami i złożyć autografy, co ci bardzo docenili. Jednej z fanek złożył podpis według jej życzenia, co możemy zobaczyć na TikToku. Artysta był bardzo uprzejmy, co w rozmowie z Plotkiem ujawniła jego fanka, która oczekiwała na jego przylot na lotniku. - Shawn przyleciał do Polski aż dwa dni przed koncertem, co było zaskakujące dla wielu osób. Jeszcze bardziej zaskakujące było jednak zachowanie wokalisty. Podszedł do nas po przylocie, chętnie rozdawał autografy i rozmawiał. Opowiedział o tym, jak spędził czas w Kosowie, gdzie występował na festiwalu. Pytał też, czy wybieramy się na koncert, a na koniec zrobił pamiątkowe zdjęcia. Sam poprosił ochronę o to, żeby otworzyć bramę i podejść bliżej do fanów, co jest rzadkim zachowaniem wśród artystów. Był niesamowicie miły i serdeczny! - wyjawiła Plotkowi. Wielu zazdrości takiego momentu. "Jak go znalazłaś", "Jesteś szczęściarą" - piszą użytkownicy. Wokalista nie odmawiał także wspólnych fotografii. Warto zaznaczyć, że Mendes był już w Polsce w 2019 roku. Następnie odwołano jego koncerty w 2023 roku i po kilku latach znów zdecydował się u nas występować.

Shawn Mendes zdobył się na szczere wyznanie. Chodzi o jego seksualność

Wokalistę łączono z wieloma celebrytkami. Pamiętacie jego relację z Hailey Bieber? Kilka lat temu Mendes otrzymał sporo gratulacji, kiedy pokazał się u boku modelki na czerwonym dywanie. Gwiazdor określał celebrytkę " jedną z najbardziej cool osób, jakie zna". "Jest nie tylko piękna wizualnie, ale ma także jedno z najpiękniejszych serc, z jakimi się spotkał" - uzupełnił dla "Rolling Stone". Wiele mówiło się także o wyznaniu Mendesa na temat seksualności. Od dawna odczuwał presję związaną z tą sferą. "Staram się być naprawdę odważny i po prostu pozwolić sobie na bycie człowiekiem i odczuwanie różnych rzeczy" - mówił podczas trasy "For Friends and Family Tour". "Prawdziwą prawdą o moim życiu i mojej seksualności jest to, że po prostu to odkrywam, jak każdy. I to jest naprawdę przerażające, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, które ma wiele do powiedzenia na ten temat. I to wszystko, co na razie chcę powiedzieć na ten temat" - przekazał.