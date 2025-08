Karolak oszukuje w "Tańcu z gwiazdami"? Informator mówi o regulaminie

Część gwiazd już wystartowała z przygotowaniami do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W gronie osób, które nie wskoczyły jeszcze na salę treningową, znalazła się Ewa Minge. Projektantka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że nie rozpoczęła przygotowań, ponieważ produkcja miała zabronić uczestnikom trenowania na własną rękę. "Nie trenowałam jeszcze, bo produkcja zabrania nam trenować. (...) Ja, jak mnie o coś proszą, to jestem zawsze osobą bardzo uczciwą i obowiązkową" - wypaliła, po czym uderzyła w Tomasza Karolaka. "Dochodzą mnie słuchy, że chyba Tomek Karolak trenuje. Oj Tomku, Tomku" - skwitowała. Plotkowi udało się dowiedzieć u źródła, jak naprawdę wygląda sprawa treningów.

Zobacz wideo Bursztynowicz wspiera Kaczorowską. "Inteligentna, mądra"

"Taniec z gwiazdami". Karolak wcale nie złamał regulaminu?

Informator Plotka zdradził, że produkcja w żaden sposób nie wpływa na treningi uczestników, tym samym nie zabrania im trenować na własną rękę. "Treningi nie są zabronione, nie ma takiego zapisu w regulaminie. Jeśli ktoś chce trenować prywatnie, produkcja nie może mu tego zabronić. W poprzednim sezonie Blanka zaczęła treningi szybciej, we własnym zakresie brała lekcje, które opłacała" - tłumaczył. "Generalnie produkcja woli, aby uczestnicy nie uczyli się tańczyć wcześniej, bo po to jest okres przygotowawczy, a w programie ważne jest, by pokazać progres, jaki robią uczestnicy. Ale nikt nikomu niczego nie zabrania" - podkreślił informator. Oficjalnie treningi mają rozpocząć się 18 sierpnia. Dopiero od tego momentu produkcja zapewnia wszystkim uczestnikom sale i organizuje grafik.

"Taniec z gwiazdami". Pavlović podsumowała Kaczorowską. "Myślę, że dobrze zrobiła"

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że cieszy się z powrotu do "Tańca z gwiazdami". "Taniec mi pomógł, i to w różnych obszarach życia, choć miałam przed startem wiele obaw. Myślę, że ta wiosenna edycja była dobrą rozgrzewką" - mówiła niedawno "Faktowi". Podobnego zdania jest najwyraźniej również Iwona Pavlović. Jurorka w rozmowie z Plotkiem bardzo ciepło wypowiadała się na temat tancerki. - Myślę, że dobrze zrobiła, bo jest wspaniałą tancerką. I to jest jej miejsce. Ona zachwyca ludzi i moim zdaniem to powinna robić - stwierdziła.