Małgorzata Walczak, była partnerka Filipa Chajzera udzieliła na początku sierpnia obszernego wywiadu Plejadzie, w którym otworzyła się m.in. na temat rozstania z prezenterem. Jak przyznała, był to jeden z najtrudniejszych momentów w jej życiu. Kobieta miała dowiedzieć się z mediów o zdradzie. "Trudno jest się dowiadywać o pewnych rzeczach, kiedy otwierasz portal plotkarski jeden, drugi, trzeci. To jest tak okropne uczucie, że nie możesz się podnieść. Rzeczywiście, miałam moment, że nie byłam w stanie wstać z podłogi" - mówiła. Do jej słów odniósł się Filip Chajzer.

REKLAMA

Zobacz wideo Chajzer o Rozenek-Majdan. Byli prowadzący "DDTVN" trzymają ze sobą sztamę?

Filip Chajzer nie wytrzymał po wywiadzie byłej partnerki. "To jakieś kuriozum"

W rozmowie z Plotkiem Chajzer nie krył rozczarowania słowami Walczak. - Jestem szczerze zażenowany tym wywiadem, znając fakty i okoliczności. Nie wiem, co konkretnie publiczne dywagowanie o sytuacji sprzed ponad trzech lat ma wnieść do życia - mówił. Prezentera oburzył również fakt, że była partnerka zabrała na wywiad ich syna. - Błagałem ją, żeby dała mi z Aleksandrem spędzić czas na wakacjach. Dzień wcześniej byliśmy razem szczęśliwi nad Bałtykiem. Jednak kategorycznie nakazała nam wracać mimo próśb naszego syna. Dzień później zatargała go do studia Onetu, żeby przy nim opowiadać o mnie bardzo brzydkie rzeczy. Aby tego słuchał - zdradził Chajzer.

Prezenter nie chciał wchodzić w detale opowieści sprzed lat ze względu na "szacunek do byłej partnerki i matki jego dziecka". - Mojej byłej konkubentce życzę jak najlepiej i trzymam za nią kciuki. Pani Małgorzata Walczak jest w nowym związku i wydaje mi się, że to na nim powinna się skupić - podsumował.

Filip Chajzer twierdzi, że ma utrudniony kontakt z synem. Nawiązał do swojego ojca

Małgorzata Walczak w rozmowie z Plejadą przyznała, że ze względu na intensywny grafik często zabiera syna do pracy. Dziennikarz nie krył zaskoczenia takim podejściem. - Usłyszałem też z wywiadu, że jest tam, bo tak bardzo jest zapracowana i moim dzieckiem musi opiekować się na zmianę z moim ojcem. To jakieś kuriozum - musiałem wystąpić do sądu o zabezpieczenie kontaktów, bo sam nie mogę się doprosić czasu z synem. Proszę o każdą godzinę i dzień. Bezskutecznie - stwierdził w rozmowie z Plotkiem.