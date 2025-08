Katarzyna Sokołowska od lat jest w gronie gwiazd TVN, a to za sprawą bycia jurorką w "Top Model". Spotkaliśmy się z nią na planie 14. edycji programu, który będzie dostępny od września. Gwiazda opowiedziała nam nie tylko o pracy, ale i o stosunku do Kingi Rusin. Tak się złożyło, że kilka dni po naszej rozmowie, dowiedzieliśmy się, że dziennikarka wróci do "Dzień dobry TVN"!

Katarzyna Sokołowska nie szczędziła lukru Rusin. "Żadne drogi nie są nigdy zamknięte"

- Uważam, że Kinga jest absolutnie niesamowita. Nie znam tak wielu wykształconych, świadomych i obeznanych osób. Ona jest niezwykle zorientowana w tym, co się dzieje wokół - zaczęła reżyserka pokazów. - Jest taką pełną osobowością. Znam ją dobrze i długo. [...] Kiedyś mówiłam "chcę być jak Kinga Rusin" - dodała humorystycznie Sokołowska. - Po prostu mi szczerze imponuje i takich wartościowych kobiet zawsze będzie brakować w telewizji - podsumowała. - Żadne drogi nie są nigdy zamknięte - uzupełniła. Wówczas Kinga Rusin była między jedną podróżą a drugą i tajemnicą był jej wielki powrót do TVN. Obecnie pewnym jest, że pojawi się na antenie jesienią i to u boku dobrego kolegi, Bartosza Węglarczyka.

Kinga Rusin potwierdziła powrót do "DDTVN". Nagle... zaczęła rapować

Jak już wiadomo, Kinga Rusin oficjalnie ogłosiła swój powrót do programu "Dzień dobry TVN", który poprowadzi jesienią razem z Bartoszem Węglarczykiem. Ogłoszenie miało nietypową formę. 3 sierpnia dziennikarka pojawiła się na antenie zdalnie, prosto z Amazonii, i... zarapowała na wizji. - Dzięki za zaproszenie, to wielka przyjemność. 15 lat w programie - czuję z wami jedność. Jestem w środku Amazonii, nad rzeką Ukajali. Na wrześniowy program wrócę do was na fali - mogliśmy usłyszeć od Rusin. Widzowie z entuzjazmem przyjęli wiadomość o powrocie Rusin i Węglarczyka do ekipy "Dzień dobry TVN". Po oficjalnym ogłoszeniu tej informacji na Instagramie, w komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych reakcji. "Wow, super", "Bardzo pozytywne zaskoczenie! Nie mogę się doczekać i pana Bartka i pani Kingi na ekranie", "Jak się cieszę, uwielbiam tę parę", "Fantastycznie" - czytamy.