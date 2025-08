Hubert Urbański to twarz "Milionerów" i jak podkreśla, tam gdzie jest ten format, tam będzie i on. Zatem wraz z przeniesieniem programu do Polsatu, sam prezenter po 26 latach opuścił TVN. Jego transfer odbył się wraz z dopracowaną akcją marketingową - stacja, w której dyrektorem programowym jest Edward Miszczak, zadbała o to, żeby Urbański był hucznie przyjęty. Jesienna prezentacja ramówki została zdominowana przez "Milionerów", a my zapytaliśmy gospodarza teleturnieju, czy chciałby spróbować swych sił w tanecznym show.

Hubert Urbański mógłby dołączyć do "Tańca z gwiazdami"? Tak mówi o Magdzie Mołek

Prezenter prowadził "Tańca z gwiazdami", kiedy był jeszcze nadawany w TVN. Widzieliśmy go w tej roli w latach 2005-2007. Urbański dzielił tę funkcję z Magdą Mołek i Katarzyną Skrzynecką. - Miałem podwójny przywilej - tak skomentował ten fakt sam zainteresowany. Cieszyła go ta praca za wyjątkiem jednego momentu. - Jedną rzecz tylko źle wspominam, że musiałem tam jakiś kawałek tańczyć, a to nie jest mój żywioł - podsumował Urbański w rozmowie z Plotkiem. Wiele gwiazd jest zniechęconych do tańca, ale po czasie zmienia zdanie. Sama Mołek wzięła udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". - To Magda Mołek, która ma masę wdzięku, świetnie wygląda i super tańczy, więc się nie dziwię, że zgodziła się i zechciała zatańczyć... Ja znam swoje ograniczenia - podsumował Urbański.

Hubert Urbański ujawnia kulisy nowych "Milionerów"

Fani formatu już zacierają ręce. "Milionerzy" wracają jesienią i trochę się zmienią, o czym porozmawialiśmy z samym Urbańskim. - Mamy właściwie wszystko nowe. Nowe studio, nowe światła, większy rozmach. Zresztą to widać po promocji Polsatu. (...) Cała Polska huczy o tym, więc to jest myślę dobry start - zdradził prezenter. Wspomniał następnie o uczestnikach teleturnieju. - W samym programie nie będzie konkurencji "Kto pierwszy, ten lepszy". Teraz za wszystkich będzie decydować wideo casting - casting, na który zapraszam wszystkich, bo to jest naprawdę sama przyjemność. (...) Po castingu, po wykazaniu się odpowiednią wiedzą - najfajniejszych, najlepszych zapraszamy bezpośrednio do gry - dodał Urbański.