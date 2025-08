Kinga Rusin i Bartosz Węglarczyk oficjalnie powrócą na antenę "Dzień dobry TVN" jesienią, by poprowadzić śniadaniówkę z okazji 20. urodzin programu. W niedzielę 3 sierpnia potwierdzili to zarówno prowadzący - Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska oraz wspominani dziennikarze. Produkcja "DDTVN" nagrała z Rusin i Węglarczykiem specjalne materiały, w których potwierdzili swój powrót. Jak ten ruch stacji oceniła ekspertka ds. PR Marta Rodzik?

Kinga Rusin i Bartosz Węglarczyk wracają do "Dzień dobry TVN". Ekspertka jasno to oceniła

- Zarówno pani Kinga Rusin jak i pan Bartosz Węglarczyk to doświadczeni dziennikarze pełni pasji i energii. Doskonale znają formułę programu i będzie im łatwo poprowadzić program - skomentowała dla Plotka Marta Rodzik. Zdaniem specjalistki, powrót duetu po latach stanowi dobrą decyzję produkcji TVN. -Wizerunkowo to prawidłowy ruch ze strony stacji. Pani Kingi Rusin dawno nie widzieliśmy na ekranie, więc myślę, że to będzie ciekawy powrót - dodała ekspertka.

Marta Rodzik zauważyła też, że w wielu przypadkach to właśnie w jesiennych ramówkach stacji telewizyjnych wprowadzane są spore zmiany związane z programami i prowadzącymi. Jak wspominaliśmy, Rusin i Węglarczyk mają powrócić jednak z okazji jubileuszu "DDTVN". - Ramówki jesienne to największe zmiany, jakie zachodzą w programach. Stawianie na nowe twarze jest ciekawym rozwiązaniem, ale bezpieczniejsze jest stawianie na osoby z doświadczeniem i rozpoznawalnością - a tego na pewno pani Kindze Rusin i panu Bartoszowi Węglarczykowi nie brakuje - oceniła specjalistka od PR.

Kinga Rusin zarapowała o swoim powrocie do "Dzień dobry TVN". Musicie tego posłuchać!

TVN zdecydował w dość nietypowy sposób potwierdzić powrót Rusin do śniadaniówki. Na antenie w niedzielę puszczono nagranie z dziennikarką, w którym mogliśmy usłyszeć, jak rapuje! - Dzięki za zaproszenie, to wielka przyjemność. 15 lat w programie - czuję z wami jedność. Jestem w środku Amazonii, nad rzeką Ukajali. Na wrześniowy program wrócę do was na fali - przekazała Rusin, nie kryjąc ekscytacji na zbliżający się występ w śniadaniówce po latach. Nagranie z rapującą gwiazdą znajdziecie w artykule: "Rusin wystąpiła w 'Dzień dobry TVN' i zaczęła rapować. To trzeba usłyszeć".