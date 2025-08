Iwona Pavlović pojawiła się wśród gwiazd zaproszonych na jesienną ramówkę Polsatu. Gwiazda ponownie zasiądzie w składzie jury nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając jedna z najbardziej znanych trenerek tańca poruszyła m.in. temat swojej emerytury. Jak podkreśla Pavlović, choć nie otrzymuje wysokich świadczeń - nie może na nie narzekać.

Iwona Pavlović szczerze o emeryturze. Jurorka nie otrzymuje wiele, jednak na to nie narzeka

- Mam 2,5 tysiąca złotych więc myślę, że ciężko by było z tego wyżyć. Z tym że ja nie narzekam, dlatego iż bardzo świadomie mam tę emeryturę - zdradziła w wywiadzie Czarna Mamba, odnosząc się do kwestii jej dotychczasowego zatrudnienia. - Nigdzie nie pracowałam, miałam całe życie swoją działalność prywatną, a przy działalności prywatnej jeżeli nie płaci się więcej, to się ma taką emeryturę, jaką się teraz ma. W tzw. państwówce jest troszeczkę inaczej - wyjaśniła dalej Pavlović, zdradzając też, że jest już zabezpieczona finansowo na przyszłość.

Ja nie narzekam, bo jestem dość rozsądną osobą, więc się zabezpieczyłam i to, że dostaję emeryturę dodatkowo, to bardzo się z tego powodu cieszę. Ale nigdy nie narzekałam, że chciałabym więcej, a nie mam, bo nie mam podstaw ku temu. Takie składki, jakie płaciłam, tak mam

- opowiedziała trenerka tańca, dzieląc się na koniec rozmowy opinią na temat systemu emerytalnego w Polsce. - Bardziej trochę ubolewam nie nad sobą, ale nad całym systemem, że czasami mnie dziwi, że osoby, które mają prywatne działalności, zatrudniają masę ludzi, a w sumie jeśli nie płacą więcej, to te emerytury są takie średnie - skomentowała Iwona Pavlović.

