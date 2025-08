Karolina Korwin Piotrowska wywołała sporą burzę w internecie, po tym, jak 1 sierpnia udostępniła na Instagramie mema autorstwa Vogule Poland. Znalazły się na nim m.in. Małgorzata Rozenek i Magdalena Pieczonka, a kadr pochodził z koncertu Jennifer Lopez w lipcu, na którym bawiły się gwiazdy. Podpis zdjęcia jest przy tym nacechowany negatywnie: "Gwiezdne wojny. Atak klonów". Do tego dodała kilka słów od siebie. Youtuberzy z Vogule Poland skomentowali dla Plotka całą aferę.

Vogule Poland zabrali głos ws. Małgorzaty Rozenek i Karoliny Korwin Piotrowskiej. "Jesteśmy zachwyceni"

Plotek postanowił zapytać youtuberów o opinię nad wymianą zdań między gwiazdami, która została spowodowana ich autorskim memem. Vogule Poland nie kryją, że cieszą się, iż zdjęcie wywołało tyle emocji u Rozenek, jak i Korwin Piotrowskiej. "My stworzyliśmy mema i jak to czasami bywa, poniósł się on szeroko, wzbudzając liczne interpretacje" - stwierdzili w komentarzu. "Jesteśmy zachwyceni poranną przepychanką Gosi i Karoliny. Trzymamy mocno kciuki, żeby dały nam dużo emocji w tym sezonie ogórkowym" - dopisali youtuberzy.

Vogule Poland postanowiło też zareagować na aferę na swoim InstaStories. Opublikowali screeny wpisów Rozenek i Korwin Piotrowskiej oraz wspominanego już mema, podsumowując całą sprawę krótkim komentarzem - "Znowu przypadkiem wywołaliśmy wojnę gwiazd".

Tak Małgorzata Rozenek odpisała na słowa Karoliny Korwin Piotrowskiej. Nie przebierała w słowach

"Nie udawajmy, że nie ma problemu. Jest. Celebrytka będąca dziełem skalpela, hektolitrów kwasów i botoksu, sprzedaje kobietom uprząż na twarz na noc, żeby mieć taką linię żuchwy, jaką ona ma po dziesiątkach operacji i tonie wstrzykniętego kwasu, czaicie?" - napisała w części wspominanego wpisu Korwin Piotrowska, odnosząc się do zdjęcia Rozenek z koleżankami. Gwiazda postanowiła nie być dłużna dziennikarce i opublikowała serię InstaStories, odpowiadając jej. "Ktoś postanowił nas wrzucić do jednego worka i wystawić na publiczną ocenę, jako 'klony', 'produkty skalpela', 'symptomy problemu cywilizacyjnego'. Tymczasem ja nie mam problemu z odróżnianiem ludzi. Może to nie my wyglądamy tak samo, tylko wy patrzycie na nas stereotypowo? I to jest prawdziwy problem - nie twarze kobiet, tylko sposób, w jaki świat je ocenia" - napisała na jednym ze stories Rozenek. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Korwin Piotrowska uderzyła w celebrytki, w tym w Rozenek. Gwiazda się odpaliła".