Widzowie czekają na 17. edycję "Tańca z gwiazdami". Wśród tancerzy, którzy wystąpią na scenie, znalazła się Agnieszka Kaczorowska. Kobieta bała się powrotu na scenę. Teraz jest jednak gotowa na nowe wyzwania. "Okazało się, że taniec mi pomógł, i to w różnych obszarach życia, choć miałam przed startem wiele obaw. Myślę, że ta wiosenna edycja była dobrą rozgrzewką. Czuję się pewniej i czuję, że teraz mogę dopiero odpalić wrotki i dać z siebie jeszcze więcej" - mówiła "Faktowi". Przez lata Kaczorowska grała w "Klanie" z Barbarą Bursztynowicz. Teraz spotkają się na parkiecie.

Barbara Bursztynowicz szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej. To powiedziała

Barbara Bursztynowicz zabrała głos na temat Agnieszki Kaczorowskiej. W rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że miała okazję porozmawiać z dawną koleżanką z serialu na temat "Tańca z gwiazdami". Aktorka wypowiadała się o tancerce w samych superlatywach. - Wymieniamy między sobą uwagi na temat tańca, obserwuję ją, jak jest po prostu genialna, jak się rozwija - zaczęła Bursztynowicz. Dodała, że kibicuje jej w każdej sferze: zarówno aktorskiej, jak i tanecznej. Bursztynowicz została zapytana również o prywatne dramy gwiazd, które są nieodłącznym elementem programu. Dodała, że nie miesza się w te sfery, ale zasugerowała, że Agnieszka wie, jak z nich wybrnąć, bo jest "inteligentna i mądra".

Pavlović podsumowała Kaczorowską i dała jej radę. Padły mocne słowa

Iwona Pavlović zabrała głos na temat Agnieszki Kaczorowskiej. Zdaniem jurorki kobieta obecnie jest w tym miejscu, w którym zwyczajnie powinna być. - Myślę, że dobrze zrobiła, bo jest wspaniałą tancerką. I to jest jej miejsce. Ona zachwyca ludzi i moim zdaniem to powinna robić. Nawet jej ostatnio powiedziałam: "Agnieszko, rób to jak najdłużej, bo jak będziesz starsza, będziesz tęskniła za tym, że mogłaś tańczyć, a już np. nie możesz" - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Jurorka wróciła także wspomnieniami do zawodów tanecznych z udziałem Kaczorowskiej. Co ciekawe, lata temu miała okazję oceniać ją na mistrzostwach świata. - Zauroczyła nas wszystkich i ona dalej to robi, więc ja uważam, że to jest jej miejsce i to jest jej czas. Niech czaruje nas tym tańcem - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska i Rogacewicz przyłapani. Tak zachowywali się, gdy myśleli, że nikt ich nie widzi

