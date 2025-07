Wielkimi krokami zbliża się już 17. edycja "Tańca z gwiazdami". Wiele wskazuje na to, że jesienna edycja może bić rekordy oglądalności. Wszystko dzięki gwiazdom, które Polsatowi udało się zachęcić do udziału. Wiadomo już, że na parkiecie zobaczymy Maję Bohosiewicz, Ewę Minge czy Tomasza Karolaka. Oprócz nich na parkiecie wystąpi również Marcin Rogacewicz. Informator zdradził nam, z kim zatańczy!

REKLAMA

Zobacz wideo Borek i Kosiński zapominali o jednym. To za tym tęsknili najbardziej w TzG

Marcin Rogacewicz będzie pląsać w "Tańcu z gwiazdami". Wiemy, z kim

Wszystko jest już jasne! Informator potwierdził w rozmowie z nami, że Marcin Rogacewicz zatańczy z Agnieszką Kaczorowską! Można się więc spodziewać, że ta para wzbudzi ogromne zainteresowanie i przyciągnie tłumy widzów przed ekrany telewizorów. Wszystko przez to, że już od kilku tygodni głośno mówi się o kwitnącym uczuciu między Agnieszką Kaczorowską a Marcinem Rogacewiczem. Para została nawet przyłapana przez paparazzi w jednoznacznej sytuacji na czułościach. Choć do tej pory ani tancerka, ani aktor nie potwierdzili żadnych plotek na swój temat, to jednak chętnie podsycali zainteresowanie wokół siebie. Wszyscy więc typowali, że Marcin Rogacewicz pojawi się w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" i tylko czekali na to, aż gruchnie wiadomość na ten temat.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na ramówce Polsatu. Tak się zachowywali

Podczas ramówki Polsatu nie zabrakło prezentacji wszystkich uczestników "Tańca z gwiazdami". Pojawili się więc m.in. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Informatorka zdradziła nam, że początkowo się unikali. - Kaczorowska i Rogacewicz nie pokazali się razem podczas ramówki Polsatu - Agnieszka udzielała wywiadów, a Marcin usunął się z centrum wydarzeń. Widać, że nie chcieli być przyłapani razem, nie chcieli żadnych zdjęć. Chwilę przed wejściem na podest - by zaprezentować "Taniec z gwiazdami" - celebryta również spacerował sam, odreagowując w ciszy. Nie było jej przy nim, by go wesprzeć - usłyszeliśmy. Potem wszystko się zmieniło, gdy pojawili się na scenie. Więcej możecie przeczytać TUTAJ.