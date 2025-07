Niewiarygodne, co zrobiła Kaczorowska po przedstawieniu Rogacewicza. Takie sceny na oczach wszystkich

31 lipca odbyła się jesienna ramówka Polsatu, na której pojawił się dyrektor programowy stacji - Edward Miszczak. Nie zabrakło też wielu gwiazd i celebrytów związanych ze stacją. Na wydarzeniu nie zabrakło Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy od dawna są na ustach całej Polski. Mówi się, że tych dwoje łączy coś więcej. Jak po tych plotkach zachowywali się na imprezie Polsatu? Podejrzeliśmy.

Podczas ramówki Polsaty odbyła się prezentacja nowych uczestników "Tańca z gwiazdami". Jak wiemy, w gronie tancerek znalazła się Agnieszka Kaczorowska. Jednym z uczestników jest Marcin Rogacewicz. Plotki o romansie aktorów krążą w mediach już od dawna, a oni milczą na temat swojej relacji. Pojawiają się także domysły, że będą w jednej parze. Jak na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia.

Jak przekazała nam nasze informatorka, która była na imprezie stacji, Kaczorowska i Rogacewicz początkowo się unikali. - Kaczorowska i Rogacewicz nie pokazali się razem podczas ramówki Polsatu - Agnieszka udzielała wywiadów, a Marcin usunął się z centrum wydarzeń. Widać, że nie chcieli być przyłapani razem, nie chcieli żadnych zdjęć - dowiedzieliśmy. - Chwilę przed wejściem na podest - by zaprezentować "Taniec z gwiazdami" - celebryta również spacerował sam, odreagowując w ciszy. Nie było jej przy nim, by go wesprzeć - usłyszeliśmy.

Sytuacja jednak diametralnie zmieniła się na scenie. Wtedy Kaczorowska nie zamierzała już ukrywać, jakie emocje czuje do aktora. Chwilę po tym, jak przedstawiono go oficjalnie, Agnieszka Kaczorowska... złapała go od tyłu. Oboje radośnie się uśmiechali i razem poszli na bok sceny. Wygląda na to, że coś może być na rzeczy.

Agnieszka Kaczorowska okiem eksperta

Agnieszka Kaczorowska wyróżniała się na ramówce Polsatu. Zaprezentowała się w niebieskiej sukni z głębokim dekoltem sięgającym aż do pępka. Co na to ekspert? Robert Czerwik, projektant gwiazd, specjalnie dla nas ocenił jej kreację. "Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na ramówce w sukni, która z pewnością przyciągała wzrok. I tu wracamy do odwiecznego dylematu… Czy tren o godzinie 11:00-12:00 to na pewno odpowiedni wybór? Rozumiem emocjonalny związek z wydarzeniem. Ramówka to święto dla ludzi związanych z daną stacją. Ale osobiście uważam, że suknie z trenem rezerwujemy na wieczór, na czerwony dywan lub uroczyste premiery. Tu, przed południem, wydaje się to lekkim niedopasowaniem kontekstu" - przekazał Robert Czerwik Plotkowi. To nie wszystko. "Kolor? Bez wątpienia przepiękny. Sam krój? Bardzo ciekawy, nowoczesny, dobrze dopasowany. Jednak 'silikonowe transparentne coś' jako wsparcie dekoltu to rzeczy, których nie jestem fanem szczególnie w tak wyrazistych projektach. Jeśli już decydujemy się na głęboki dekolt, są na to bardziej profesjonalne rozwiązania" - podkreślił ekspert.