Kto zachwycił na ramówce Polsatu, a kto się wyłożył ze stylizacją? Dostało się nie tylko Mrozowi

Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu zaroiło się od gwiazd w dość wyszukanych stylizacjach. O wybór tych najbardziej i najmniej udanych poprosiliśmy modowego eksperta, projektanta Roberta Czerwika. Projektant postanowił wyróżnić m.in. Ewę Mingę i Rafała Maserka. Dostało się za to Joannie Kurowskiej.

Czerwik wyróżnił najlepsze stylizacje ramówki Polsatu. "Całość bardzo spójna"

Robert Czerwik przyjrzał się stylizacji Rafała Maseraka i miał o niej wiele dobrego do powiedzenia. - Stylowo, nonszalancko, bardzo współcześnie. Oversize’owy garnitur, biały t-shirt, szalik zamiast krawata - ten look ma luz, ale i klasę. Dobrze skrojony, dobrze przemyślany. Brawo! Mężczyzna z modowym wyczuciem - powiedział Plotkowi. Ekspertowi spodobał się też look Ewy Minge. Projektant nazwał koleżankę po fachu ikoną. - Pani Ewa to ikona. Stylizacja? Spektakularna. Wieczorowa, ale jeszcze w granicach dopuszczalnych, na szczęście bez trenu. Nietuzinkowa forma góry, piękny dekolt, błyszczące ramiączka – wszystko charakterne, odważne, wyraziste. Wygląda super hot. Uwielbiam - stwierdził Robert Czerwik. Specjalista od mody wyróżnił też Ewę Wachowicz, która na prezentacji ramówki Polsatu pojawiła się w klasycznej kreacji w grochy. - Biała sukienka w grochy - klasyka w najlepszym wydaniu. Delikatne rękawy, subtelny print, pięknie podkreślona talia. Całość bardzo spójna, elegancka i "w punkt" jeśli chodzi o charakter wydarzenia. Wygląda pięknie i godnie. Cudowna stylizacja - podsumował w rozmowie z Plotkiem.

Najsłabsze stylizacje ramówki Polsatu. Nie popisały się Kurowska i Romanowska

Robert Czerwik na prośbę Plotka wskazał także tych celebrytów, którzy nie popisali się modowym wyczuciem na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Dostało się Joannie Kurowskiej, której ekspert zarzucił przesyt. - Kocham kobiety z charakterem i wyrazistością, ale tu… dzieje się za dużo. Mamy kobietę mafii, mamy królową życia, mamy cały lata 90. w wersji de luxe. Jest perła, złoto, okulary, koronka, kokarda – i każda z tych rzeczy walczy o uwagę. Stylizacja wygląda trochę jak luksusowa pocztówka z przeszłości. Za dużo, za gęsto, zbyt przekombinowane - powiedział Czerwik. Z kolei u Elżbiety Romanowskiej zawiódł detal. - Przepiękna kobieta, cudowna blondynka, rewelacyjne nogi. Ale tu niestety zawiódł detal. Sukienka wydaje się niedopasowana, coś się marszczy, coś ciągnie pod biustem, długość balansuje na granicy komfortu. Sam kolor świetny, ale fason? Przecięte rękawy w stylu Royal Ascot to nie jest coś, co gra z jej sylwetką i osobowością. Szkoda, bo potencjał ogromny! - podkreślił modowy ekspert. Niestety nie popisał się także Piotr Mróz. Stylizacji aktora Robert Czerwik nie mógł zaliczyć do udanych. - Mój ulubieniec, który mógłby wyglądać jak milion dolarów, ale znów mamy stylizację w klimacie: "spacer po sopockim Monciaku". Niebieska, bardzo dopasowana koszula i białe spodnie to nie jest look na ściankę. Aż się prosi o klasykę z twistem np. dwurzędowy garnitur, dobre buty, nonszalancki detal. Ma wszystko, żeby wyglądać jak światowa gwiazda - stwierdził Robert Czerwik.