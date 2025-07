Rusin znów w "DDTVN". Na korytarzach wrze. "Ma to być cios dla Miszczaka"

W mediach wrze. Kinga Rusin, po latach przerwy, wraca do "Dzień dobry TVN". Choć sama dziennikarka na razie jedynie zapowiedziała "telewizyjną niespodziankę", już teraz w kuluarach stacji mówi się o czymś więcej niż tylko o medialnym come backu.

Kinga Rusin ponownie w TVN. Mówi się o ciosie dla Edwarda Miszczaka

Plotek dotarł za zakulisowych informacji, które krążą wśród pracowników stacji TVN. Ponowne zatrudnienie Rusin ma mieć drugie dno i... być wymierzone bezpośrednio w Edwarda Miszczaka. Nieoficjalnie mówi się, że rozmowy z Rusin prowadzono błyskawicznie, a decyzja zapadła tuż po medialnych przeciekach o możliwym angażu dziennikarki w Polsacie. "Na korytarzach mówi się, że ma to być cios dla Miszczaka. Jakiś czas temu pojawiły się medialne doniesienia, że dyrektor programowy Polsatu ma sprowadzić Rusin do śniadaniówki stacji. TVN tym razem nie chciał pozostać w tyle i postanowił go wyprzedzić" - twierdzi nasze źródło. Chociaż aktualnie nie wiadomo, kto będzie partnerował dziennikarce podczas wystąpień na żywo, to do tej roli typowani są prezenterzy, który towarzyszyli Rusin przed laty. Warto przypomnieć, że w "Dzień dobry TVN" u boku Kingi pojawiali się m.in. Marcin Meller, Olivier Janiak, Bartosz Węglarczyk oraz Piotr Kraśko.

Kinga Rusin wraca do "Dzień dobry TVN". Zadebiutowała w śniadaniówce w 2005 roku

Po latach medialnej ciszy Kinga Rusin oficjalnie powraca do telewizji. Stacja TVN potwierdziła, że gwiazda "Dzień dobry TVN" znów pojawi się na ekranie, a jej powrót wywołuje sporo emocji zarówno wśród widzów, jak i w kuluarach stacji. Jeszcze niedawno dziennikarka podsycała ciekawość fanów tajemniczym wpisem na Instagramie. "Będę miała dla was małą telewizyjną niespodziankę. Co? Gdzie? Kiedy? Czy to może mieć coś wspólnego z Amazonią, którą aktualnie eksploruję i którą nie mogę się przestać zachwycać?" - napisała, nie zdradzając szczegółów. Dziś już wiadomo, że chodzi o jej wielki powrót do śniadaniówki. Rusin zadebiutowała w "Dzień dobry TVN" w 2005 roku i przez 15 lat była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy porannego pasma. Wielu fanów gwiazdy z pewnością jest ciekawych, jak poradzi sobie na ekranie po przerwie.