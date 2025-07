Tak Kaczorowska wystroiła się na ramówkę o godz. 12. Projektant przeciera oczy

Pomimo tego, że nadal trwa lato, telewizyjne stacje już intensywnie przygotowują się na sezon jesienny. Prezentują nowe propozycje programowe, które mają na celu przyciągnąć przed ekrany szeroką widownię. Jak co roku, jako pierwszy swoją ofertę zaprezentował Polsat. W czwartek 31 lipca ujawnił, co czeka widzów w nadchodzących miesiącach. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd związanych ze stacją. Wśród nich była Agnieszka Kaczorowska. Trudno oderwać wzrok od jej stylizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda znów będzie szukać miłości w Polsacie? Mówi o "pasożytach"

Ramówka jesienna Polsatu. Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła stylizacją. Ekspert komentuje

Jednym z najważniejszych hitów jesieni będzie 17. edycja programu "Taniec z gwiazdami". Nic więc dziwnego, że na czerwonym dywanie pojawili się uczestnicy show. Wśród nich bardzo wyróżniła się Agnieszka Kaczorowska. Zaprezentowała się w niebieskiej sukni z głębokim dekoltem sięgającym aż do pępka. Co na to ekspert? Robert Czerwik, projektant gwiazd, specjalnie dla nas ocenił jej kreację.

"Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na ramówce w sukni, która z pewnością przyciągała wzrok. I tu wracamy do odwiecznego dylematu… Czy tren o godzinie 11:00–12:00 to na pewno odpowiedni wybór? Rozumiem emocjonalny związek z wydarzeniem. Ramówka to święto dla ludzi związanych z daną stacją. Ale osobiście uważam, że suknie z trenem rezerwujemy na wieczór, na czerwony dywan lub uroczyste premiery. Tu, przed południem, wydaje się to lekkim niedopasowaniem kontekstu" - przekazał Robert Czerwik Plotkowi. To nie wszystko. "Kolor? Bez wątpienia przepiękny. Sam krój? Bardzo ciekawy, nowoczesny, dobrze dopasowany. Jednak 'silikonowe transparentne coś' jako wsparcie dekoltu to rzeczy, których nie jestem fanem szczególnie w tak wyrazistych projektach. Jeśli już decydujemy się na głęboki dekolt, są na to bardziej profesjonalne rozwiązania" - podkreślił ekspert.

Ekspert podsumował stylizację Agnieszki Kaczorowskiej na ramówce Polsatu

Robert Czerwik zabrał również głos na temat makijażu i dodatków Agnieszki Kaczorowskiej. "Makijaż świeży i lekki. Włosy adekwatne, choć osobiście chętnie zobaczyłbym Agnieszkę w bardziej naturalnym wydaniu. Kolczyki błyszczące, estradowe dodają blasku, ale w połączeniu z całością tworzą efekt, który bardziej kojarzy mi się ze stylizacją uczestniczki konkursu piękności niż z nowoczesnym, minimalistycznym podejściem do mody" - podkreślił w komentarzu dla Plotka. W końcu wydał oficjalny werdykt i ocenę stylizacji. "Agnieszka jest piękną kobietą i wygląda świetnie, ale przy tego typu stylizacjach diabeł tkwi w szczególe. A kilka z nich choć drobnych sprawia, że efekt końcowy trochę rozmija się z sytuacją" - skwitował Robert Czerwik.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię