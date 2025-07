W środę, 30 lipca, gruchnęły wieści o rzekomym ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Aktorka zaskoczyła bowiem wszystkich, wrzucając na social media wymowne zdjęcia w białej kreacji i z opisem, który daje do myślenia. "My już po" - napisała Katarzyna Cichopek. W sieci zawrzało, a jej fani zaczęli analizować opublikowane fotografie. Niektórzy zwrócili uwagę na dłoń aktorki i zaczęli podejrzewać, że usunęła ze zdjęć obrączkę! Czy faktycznie to zrobiła? Zapytaliśmy o zdanie ekspertów.

Eksperci o zdjęciu Katarzyny Cichopek. Naprawdę przerobiła zdjęcie?

Zdjęcia Katarzyny Cichopek wywołały ogromne emocje. Aktorka zapozowała bowiem w białym zestawie, który składał się z bluzki i długiej spódnicy, i na pierwszy rzut oka wyglądał niemal jak suknia ślubna. Tajemniczy opis dodatkowo wzbudził podejrzenia fanów. Do tego niektórzy stwierdzili, że na fotografiach dłonie Katarzyny Cichopek wyglądają na rozmazane, jakby aktorka próbowała z nich coś usunąć. "Co jest rozmazane na serdecznym palcu?" - zapytał jeden z internautów. "Też na to zwróciłam uwagę, coś tam było przerabiane", "Czyżby Kasia chciała coś ukryć?" - pisali inni.

My spytaliśmy ekspertów, co sądzą o zdjęciach Katarzyny Cichopek. Czy faktycznie je przerabiała? Okazuje się, że zdania są podzielone! "Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo zdjęcie w jest w koszmarnej jakości, ale trochę to wygląda, jakby ktoś wywalił pierścionek. Coś tu się na pewno zadziało" - powiedział grafik z agencji marketingowej Socialive. Z kolei znany fotograf, który chce pozostać anonimowy, ma zupełnie inne zdanie. "Nie sądzę, żeby usunęła. Tam są dwie inne wrzutki z tego wyjazdu, na których nie ma pierścionka, więc myślę, że nic nie było usuwane" - powiedział.

Dominika Serowska skomentowała plotki o ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Dominika Serowska, aktualna partnerka Marcina Hakiela, byłego męża Katarzyny Cichopek, zabrała głos w sprawie plotek o rzekomym ślubie aktorki i Macieja Kurzajewskiego. "Powiem tak, my z Marcinem też jesteśmy aktualnie w Grecji, ale jeśli zapozuję w białej sukni, to nie znaczy, że wyszłam za mąż" - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.