Serial "Wednesday" w reżyserii Tima Burtona z Jenną Ortegą w roli głównej zadebiutował na Netfliksie jesienią 2022 roku. Błyskawicznie podbił serca widzów, stając się jednym z największych hitów. Na początku 2023 roku potwierdzono, że powstanie drugi sezon. Za kontynuację ponownie odpowiadają Alfred Gough i Miles Millar, wspierani przez Tima Burtona. Wednesday Addams wraca do Akademii Nevermore, gdzie znów czekają ją mroczne tajemnice i nowe zagrożenia. Drugi sezon zapowiada się jako kolejna przygoda pełna wielu wrażeń. Z pewnością serial przyciągnie nowych widzów. Nasza redaktorka Julia Mistarz miała okazję porozmawiać z aktorami show. Isaac Ordonez, Joy Sunday i Georgie Farmer zdradzili, jaka w rzeczywistości jest Jenna Ortega, czyli serialowa Wednesday.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktorzy z "Wednesday" mówią po polsku! Wyjawili, jaka naprawdę jest Jenna Ortega

Jaka naprawdę jest Jenna Ortega? Aktorzy z "Wednesday" wszystko powiedzieli naszej redaktorce!

Aktorzy znani z serialu "Wednesday" wyznali, jaka jest naprawdę Jenna Ortega. Serialowa Wednesday niektórym fanom wydaje się bardzo przerażająca. Czy taka jest w prawdziwym życiu? - Myślę, że każdy z nas wnosi trochę siebie do swojej postaci. Nie powiedziałabym, że jest totalnym przeciwieństwem, ale też nie powiedziałabym, że jest dokładnie jak Wednesday - powiedziała Joy. - Tak, myślę, że Jenna... no, sama mówiła, że na pewno ma w sobie trochę cech Wednesday, ale jest niesamowitą osobą. Nie moglibyśmy wymarzyć sobie lepszej liderki na tym planie. To ktoś, na kim wszyscy się wzorujemy. Mamy ogromne szczęście, że możemy z nią pracować - dodał Georgie.

Aktorzy "Wednesday" po raz pierwszy w Polsce. "Idziemy na pierogi!"

Redaktorka Plotka zapytała też aktorów z serialu "Wednesday" o ich wrażenia w trakcie pobytu w Polsce. Co, zrobiło na nich największe wrażenie? - Jest tu bardzo urokliwie - powiedziała Joy Sunday. Aktorka podkreśliła, że to jej pierwszy raz w Polsce i zdecydowanie ma zamiar spróbować polskich potraw. - Idziemy na pierogi zaraz po tym wywiadzie - dodała. Julia Mistarz sprezentowała aktorom także odrobinę polskich słodyczy. Gwiazdorzy "Wednesday" byli zaintrygowani pudełkiem, w którym znalazły się m.in. krówki, delicje i ptasie mleczko.