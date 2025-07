Marcelina Zawisza jest posłanką reprezentującą Koło Poselskie Razem. 26 lipca polityczka przekazała informację o tym, że wyszła za mąż. Co ciekawe, Zawisza i jej ukochany przybyli Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce nietypowym środkiem transportu. "A do ślubu jechaliśmy tramwajem!" - napisała w poście na swoim instagramowym profilu. Decyzja posłanki zaskoczyła wiele osób. "Luksusowa ślubna limuzyna", "Tramwajem najlepiej", "Podwózka pojazdem za miliony" - pisali internauci.

Marcelina Zawisza o ślubnym transporcie. "Wydało nam się rzeczą najbardziej naturalną na świecie, żeby..."

Porozmawialiśmy z Marceliną Zawiszą o tym, dlaczego razem z mężem zdecydowali się na podróż tramwajem do urzędu. Polityczka wyznała, że nie miała wątpliwości w tej sprawie. - Na co dzień korzystamy z komunikacji publicznej, nie mamy samochodu, wydało nam się rzeczą najbardziej naturalną na świecie, żeby wkroczyć do tramwaju i dojechać do urzędu - powiedziała nam Marcelina Zawisza. A co wy sądzicie o decyzji posłanki? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

