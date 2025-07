Byłam na zamkniętej imprezie z aktorami "Wednesday". Zdziwiło mnie to, jak zachowywały się gwiazdy produkcji

Serial "Wednesday" zadebiutował na Netfliksie w 2022 roku. Produkcja charakteryzująca się elementami komedii grozy szybko podbiła serca fanów i stała się międzynarodowym hitem. W rolę nastoletniej córki Morticii (Catherine Zeta-Jones) i Gomeza Addamsów (Luis Guzmán), która przybyła do akademii Nevermore, wcieliła się Jenna Ortega. Ogromna popularność skłoniła twórców serialu do kontynuacji. Pierwszą część drugiego sezonu "Wednesday" będzie można obejrzeć na Netfliksie już 6 sierpnia. Na drugą poczekamy do 3 września. Emocje związane z premierą sięgają zenitu, a atmosferę podkręciła wizyta aktorów serialu w Polsce oraz upiorny event we Wrocławiu, na który miałam okazję się wybrać. Oto moje wrażenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwiastun drugiego sezonu "Wednesday". Co wydarzy się w serialu?

"Wednesday". Upiorne wydarzenie we Wrocławiu. Nagrobki i dym to dopiero początek

Z okazji specjalnych wydarzeń do Polski przylecieli: Joy Sunday (Bianca), Georgie Farmer (Ajax) oraz Isaac Ordonez (Pugsley). 24 lipca aktorzy udzielali wywiadów i pojawili się na spotkaniu z fanami w trakcie BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najlepsze nadeszło jednak dzień później. To właśnie wtedy w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbył się specjalny event promujący drugi sezon serialu. Muszę przyznać, że już sam wybór tego miejsca zrobił na mnie wrażenie i idealnie wpisał się w mroczny klimat produkcji. Przed wejściem czekało na nas auto niczym wyjęte z serialu, ale to oczywiście nie wszystko. Cała magia zaczęła się w środku - ptaki zwisające z sufitu, nagrobki, tematyczne przekąski, portrety bohaterów oraz unoszący się dym. Mogłam także wylosować prezenty za pomocą specjalnej maszyny, w której dowodziła słynna rączka z serialu. Tym, jak mi poszło, lepiej się nie chwalić. Mimo mrocznych elementów atmosfera nie była grobowa i wszyscy świetnie się bawili. (Ja też!) Po zdjęcia z wydarzenia zapraszam do naszej galerii. Sami przekonajcie się, jak upiornie było.

galOtwórz galerię

"Wednesday". Aktorzy z obsady opowiedzieli o serialu. Poruszyli ważny temat

Na evencie pojawili się aktorzy Joy Sunday, Georgie Farmer i Isaac Ordonez. Opowiedzieli o nowym sezonie. Podczas rozmowy często przewijał się wątek outcastu, czyli wyrzutków będących niezwykle ważnym elementem serialu "Wednesday". Jak zapewniał serialowy Pugsley, nikt nie powinien wstydzić się tego, że jest "inny" czy wyjątkowy. Aktorzy byli bardzo serdeczni, chętnie odpowiadali na pytania i machali do uczestników. Isaac Ordonez sprawiał wrażenie nieco wycofanego, ale być może wynikało to z jego młodego wieku. Przypomnijmy, że ma dopiero 16 lat.

Po wywiadzie nadszedł czas na sesję zdjęciową na ściance, gdzie aktorzy zapozowali z wybranymi fanami. Później zniknęli za kulisami, więc ich udział w wydarzeniu nie był zbyt długi. Wisienką na torcie był koncert braci Kacperczyk. Organizatorzy zdecydowanie stanęli na wysokości zadania i wydarzenie z pewnością można zaliczyć do udanych. No, może zabrakło jedynie Lady Gagi śpiewającej hit "Bloody Mary". A czy wy planujecie oglądać drugi sezon "Wednesday"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.