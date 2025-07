Sławosz Uznański-Wiśniewski od 25 czerwca do 15 lipca przebywał w przestrzeni kosmicznej. Kapsuła Dragon, w której podróżował z czteroma innymi astronautami, wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Później Polak poleciał do Houston, gdzie spotkał się z żoną. Para wspólnie udała się w podróż do Europy, a dokładnie do Niemiec, gdzie w Niemieckim Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej astronauta przechodził kolejne badania oraz rehabilitację. 24 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Na lotnisku czekała na niego żona - Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował. Czekała na niego Aleksandra Uznańska-Wiśniewska

TVP Info relacjonowało powrót Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego do Polski. Na nagraniach z Lotniska Chopina widać, że wśród osób, które powitały astronautę, była jego żona. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pozwoliła sobie na czułość i przytuliła męża, który odwzajemnił ten gest. Uwagę zwracał fakt, że astronauta pojawił się na lotnisku w mundurze. Oficjalnie prezentowała się też jego ukochana, która tego dnia postawiła na elegancki, czarny garnitur z modnymi szerokimi spodniami. Całość uzupełniła czarny top.

Jak tę stylizację ocenia projektant? Robert Czerwik nie miał wątpliwości, że stylizacja żony astronauty była w punkt. "Pani Aleksandra zaprezentowała się w absolutnie znakomitej stylizacji klasyka, elegancja, precyzja" - zaczął ekspert. Po chwili dodał. "Czarny, świetnie skrojony garnitur z dopasowaną w talii marynarką zapinaną na jeden guzik oraz lekko rozszerzonymi spodniami zrobił ogromne wrażenie. Do tego bardzo prosty top i naturalne, swobodne włosy efekt? Minimalizm, który działa z ogromną siłą" - ocenił.

Czerwik podkreślił, że nie ma do stylizacji Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej absolutnie żadnych zastrzeżeń. "Wręcz przeciwnie mogę mówić tylko w superlatywach. Jest to look bardzo bliski estetyce, którą niedawno przygotowałem dla Gosi Rozenek od razu zwrócił moją uwagę. Uwielbiam taki vibe. Prostota i klasyka zawsze się obroni" - powiedział nam. Na zakończenie dodał: "Mam ogromną nadzieję, że Pani Aleksandra stanie się nową, modową osobowością na mapie polskich wydarzeń kulturalnych i medialnych. Ma świetne wyczucie. Brawo! I oby tak dalej" - chwalił.

Sławosz Uznański-Wiśniewski udzieli wywiadu TVP Info

Sławosz Uznański-Wiśniewski 24 czerwca na antenie TVP Info ma udzielić obszernego wywiadu (rozmowa ma zostać wyemitowana o 17.35) Przypomnijmy, że Telewizja Polska już wcześniej starała się o wywiad z jego żoną. 20 lipca Aleksandra Uznańska-Wiśniewska miała wystąpić w "Pytaniu na śniadanie". Ostatecznie do rozmowy online nie doszło. Wszystko przez problemy z połączeniem. - Teraz drodzy państwo mieliśmy się połączyć zdalnie z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, żoną Sławosza, który po 19 dniach powrócił na Ziemię. Natomiast małżeństwo przebywa Niemczech. Chcieliśmy się z panią Aleksandrą połączyć, ale pani Aleksandra ma w Kolonii słaby zasięg, są problemy techniczne - przyznał Robert Stockinger.

- Zrobimy wszystko, żeby albo jeszcze naprawić to połączenie i jeszcze dziś z nią porozmawiać z żoną Sławosza, a jak nie to w najbliższych dniach zorganizujemy tę rozmowę - zapowiedział. - Chyba że się pani Aleksandro uda, to proszę nam dać znać, to w każdej chwili możemy się jeszcze z panią połączyć - dodał na koniec, zwracając się do posłanki KO.