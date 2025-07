Joanna Krupa w 2019 roku doczekała się narodzin córki. Asha ma już sześć lat i mimo że modelka nie jest już w związku z ojcem dziewczynki, to utrzymuje poprawne relacje z byłym mężem. Celebrytka ponownie przyleciała do Polski, gdzie pracuje na planie 14. sezonu "Top Model", którego premiera przewidziana jest na wrzesień. Krupa łączy obowiązki zawodowe z wychowywaniem córki. Nie ukrywała, że zamiast do prywatnej placówki, posłała Ashę do katolickiej szkoły. Sama również taką kończyła. Takie ma wnioski.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa wspomina katolicką szkołę. Był rygor?

Joanna Krupa ukończyła katolicką szkołę. Tak podsumowała placówkę

Joanna Krupa w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając nie ukrywała, że ma bardzo dobre wspomnienia związane ze szkołą katolicką w USA. Zaznaczyła, że placówka ukształtowała ją jako człowieka. - Byłam już starsza, jak szłam do szkoły katolickiej. Co mnie nauczyła? - zaczęła.

Na pewno dyscyplinę, wartości się nauczyłam, że to nie chodzi o to, jakiej marki masz buty czy ciuchy. Taka szkoła daje odczucie, że wszyscy są na takim samym poziomie, czy ktoś ma więcej pieniędzy czy mniej. Myślę, że wyrosłam na dobrego człowieka, na pewno to jest też dużo pracy rodziców

- dodała jurorka "Top Model". Krupa podjęła podobną decyzję, jak przed laty jej rodzice i także wysłała córkę do katolickiej placówki. Ta niebawem rozpocznie naukę w szkole katolickiej. - Asha teraz nawet do przedszkola chodziła katolickiego. Po pierwsze jest pięć minut od mojego domu, co jest bardzo wygodne, ale też bardzo lubi tam chodzić, ma już koleżanki i kolegów. Strasznie nie może doczekać się, aż będzie miała mundurek ubrany. Dla mnie ważne jest, żeby ona była szczęśliwa - podkreśliła modelka.

Joanna Krupa z córką Ashą Otwórz galerię

Joanna Krupa nie chciała wysłać córki do prywatnej szkoły. Mocne słowa

Jak się okazało, rodzice Ashy rozglądali się również za miejscami w placówkach prywatnych, ale takie szkoły nie do końca przemawiają do Joanny Krupy. Podała powody. - Patrzyliśmy na prywatne szkoły, ale tam już nie wiesz, jakie te dzieci są. Często w takich szkołach dzieci mają nie wiadomo, jakie drogie marki butów, ciuchów. I nie chcę, żeby ona czuła się gorsza, bo ja nie uważam, że to jest ważne dla dzieci. Dziecko musi mieć szacunek do pieniędzy i trzeba uczyć, że żeby coś osiągnąć w życiu trzeba ciężko pracować - wyznała Joanna Krupa. Co jeszcze zdradziła jurorka "Top Model"? Więcej dowiecie się oglądaj wideo na górze strony.