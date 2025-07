Dawid Woliński jest jednym z ulubionych projektantów sław. Kochają go nasze gwiazdy, a także widzowie, ponieważ niezmiennie od 13 edycji zasiada na jurorskiej loży w "Top Model". W wakacje trwają nagrania 14. sezonu formatu, który będzie emitowany jesienią. Podczas spotkania z projektantem zapytaliśmy go o modę weselną - ten temat wielu spędza sen z powiek.

Zobacz wideo Moda weselna okiem Wolińskiego

Dawid Woliński radzi, jak ubrać się na wesele. "Nie przebierajcie się"

Juror omówił nam, jak powinien wyglądać męski strój, kiedy zostaje się zaproszonym na tego typu ceremonię. - Te wesela to jest taka trochę zmora. Mam tak, że cały rok wyglądam fajnie, lubię swoje stylizacje i potem nagle jest sylwester, inne wydarzenia i na nich człowiek wygląda jak stróż w Boże Ciało - zaczął Woliński. - Panowie, jest wesele, idźcie w klasykę, nie przebierajcie się, zawsze to jest najlepszym rozwiązaniem. Potem te zdjęcia wyciągnie się za dwa, trzy lata i widać wszystkie kwiatki modowe - dodał. - Mam na takie okazje dwa, trzy jasne garnitury. Jeden lniany, dwa takie klasyczne wełniane, cieniutkie. Zawsze staram się, żeby był lekki, fajny garnitur. Do tego biała koszula bądź jedwabne tank topy, nieobcisłe, tylko bardziej koszulowe - przekazał. Dobrym uzupełnieniem stylizacji weselnej są mokasyny - w tym przypadku projektant stawia na klasyczną czerń lub inny kolor, który zależy od dodatków.

Jakub Rzeźniczak miał w lipcu wesele przyjaciół. Woliński ocenia

Rzeźniczakowie postawili na jasne kreacje weselne - Paulina Rzeźniczak wybrała nowoczesność, stawiając na połączenie gorsetowego topu i spódnicy. Piłkarz z kolei postawił na elegancki, kremowy garnitur, co skonsultowaliśmy z Dawidem Wolińskim. Niektórzy sądzili, że to właśnie Rzeźniczakowie biorą ślub, ze względu na ich elegancję. - Bardzo fajnie Kuba wygląda - zaczął juror, informując, że zna prywatnie piłkarza. - Nie jestem fanem aż takiej dużej elegancji. Nie przepadam za tymi wszystkimi poszetkami w kieszeniach - dodał szczerze. - Fajny chłopak. Myślę, że jak go zobaczyły mamy dziewczyn na ślubie, to powiedziały "idealny kawaler na przyszłego męża" - zażartował projektant.