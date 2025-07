Plotkowali, że są dla siebie konkurencją z Bachledą-Curuś. Rosati mówi wprost

Weronika Rosati mieszka w Los Angeles - to tam realizuje się zawodowo i prywatnie. Wychowuje siedmioletnią córkę Elizabeth, która uczęszcza do polskiej i amerykańskiej szkoły. Rosati pracuje nad kolejnymi zagranicznymi filmami, a w jednym z nich gra u boku gwiazdora nominowanego do Oscara. Nie jest tajemnicą, że za oceanem mieszka też nasza inna rodaczka - Alicja Bachleda-Curuś. Dawniej mówiono o aktorkach jako o rywalkach. Postanowiliśmy zapytać u źródła, jak wygląda ta kwestia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak to jest z Bachledą-Curuś? Rosati ucina plotki

Weronika Rosati dosadnie o Polkach w USA. Wiemy, jak to jest z Bachledą-Curuś

Aktorką w rozmowie z nami na planie "Top Model 14" dała jasno do zrozumienia, że nie rywalizuje z gwiazdą "Pana Tadeusza". - W Stanach w ogóle nie ma polskich ról, to są jakieś pojedyncze przypadki. Zauważyłam, że często te polskie role grają aktorki, które w ogóle nie są Polkami. To wygląda tak, że jak są castingi lub zdjęcia próbne do zagranicznych ról, to oni biorą aktorki różnego pochodzenia i takie, które pasują wizualnie do roli - ujawniła nam Weronika Rosati. - Nie wiem, skąd się to wzięło - podsumowała gwiazda, nawiązując do spekulacji. Zapytaliśmy także, czy ma jakikolwiek kontakt z Bachledą-Curuś. Aktorka jasno dała do zrozumienia, że interesują ją jej tematy zawodowe. Wiele razy spotkała się dawniej z publikacjami dotyczącymi porównań do Bachledy-Curuś, co postrzega za niepotrzebne. Rozmowy posłuchacie w naszym materiale wideo.

Weronika Rosati łączy macierzyństwo z pracą aktorki. W trakcie polskich wakacji opowiedziała o karierze

Co nowego u Weroniki Rosati? Gwiazda korzysta z lata w Polsce i dlatego ostatnio pokazała córce nasze morze. - W tym roku spędzimy takie trochę polskie wakacje rodzinnie w większym gronie. To będą jej pierwsze wakacje w takim typowym polskim miejscu wakacyjnym - przekazała w "Pytaniu na śniadanie". Złapała na chwilę oddech, ale nie zwalnia tempa, ponieważ pracuje nad filmem i udziela się medialnie w naszym kraju. Przekazała podczas wizyty w TVP2, że odniosła niedawno kolejny sukces. - W Los Angeles teraz kręciłam film, grałam główną rolę. Miałam ostatni dzień zdjęciowy i gram u boku aktora, który był nominowany do Oscara i do Złotego Globu - opowiedziała Rosati. W międzyczasie nie zaniedbała macierzyńskiego obowiązku, ponieważ dba o to, aby sprawnie pogodzić karierę z wychowaniem córki, co jest niemałym wyczynem.