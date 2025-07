Klaudia El Dursi jest po terminie porodu. Joanna Krupa ma dla niej radę

Klaudia El Dursi zaczęła medialną karierę od "Top Model 8". To tam była prowadzona i oceniana przez znane jury, w którym od lat jest Joanna Krupa. Modelka wiele razy komentowała postęp kariery dawnej uczestniczki. Mają wiele wspólnego - rozwijają się w telewizji, realizują kampanie i są mamami. El Dursi powita za moment trzecie dziecko.

Zobacz wideo Krupa z życzeniami dla El Dursi. Zaraz urodzi!

Klaudia El Dursi z ciepłymi słowami od Joanny Krupy. "Te pierwsze miesiące są najbardziej wspaniałe"

Do grona osób, które rozwinęły się w polskim show-biznesie po "Top Model" należą bez dwóch zdań Karolina Pisarek i Klaudia El Dursi, która ma stałą posadę w TVN7, a mianowicie prowadzi "Hotel Paradise". Musiała jednak odpocząć od randkowego show ze względu na ciążę. Pokazuje w mediach, że skupia się w tym okresie na domu i rodzinie. Nie może już doczekać się narodzin dziecka. Joanna Krupa doskonale pamięta, co przeżywa w takim czasie kobieta. - Ma dużo szczęścia, że będzie miała to trzecie dziecko - przekazała nam Krupa podczas realizowania odcinków do "Top Model 14". - Pięknie mieć taką dużą rodzinę. Życzę jej, żeby wykorzystała ten moment bycia z dzieckiem. Trzeci raz zostaje mamą, więc wie, co robi. Te pierwsze miesiące są najbardziej wspaniałe. Na pewno sobie poradzi, jak będzie chciała wrócić do show-biznesu - powiedziała. - Życzę jej, żeby cieszyła się każdym momentem i mam nadzieję, że urodzi się jej córeczka - podsumowała z uśmiechem Joanna Krupa. Zaznaczmy, że El Dursi ma dwóch synów i póki co nie zdradzała płci trzeciego potomka. Przy wyborze imion patrzyła zarówno na męskie, jak i damskie warianty.

Joanna Krupa sześć lat temu urodziła córkę. Wtedy zmieniło się jej całe życie

Asha-Leigh to córka modelki i Douglasa Nunesa. Widać, że sześciolatka ma wspaniały kontakt z rodzicami i pięknie się rozwija - możemy zauważyć to na Instagramie Krupy. Modelka szybko wróciła do pracy po porodzie. Ominęła na początku finał "Top Model", ponieważ jej córka miała wówczas trzy tygodnie. Potem na dobre wznowiła karierę, ale podchodziła do projektów selektywnie. - Nie robiłam niczego, kiedy nie mogłam jej ze sobą wziąć. Wyjeżdżałam do Polski i nie zostawiałam jej samej, brałam takie prace, żeby mogła ze mną jeździć - uzupełniła.