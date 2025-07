Dowborowie, Szelągowska czy Bohosiewicz - polskie gwiazdy coraz częściej stawiają na Hiszpanię, do której wprowadzają się całymi rodzinami. Cenią widoki, komfort i odległość od ojczyzny - to zaledwie cztery godziny lotu z Polski. Jesteście ciekawi, z jakiego powodu celebryci inwestują w domy np. w Marbelli lub innych znanych, hiszpańskich miastach? O tym porozmawialiśmy ze znanym architektem.

Zobacz wideo Miruć poznał uroki hiszpańskiego życia

Krzysztof Miruć obnaża hiszpańskie realia. Sam tam mieszkał

Spotkaliśmy się z ekspertem z między innymi "Zgłoś remont" podczas premiery "Vinci 2". Obecnie Miruć mieszka w lesie, w dawnej rezydencji Jerzego Połomskiego. Zanim jednak tam się wprowadził, miał okazję żyć w Hiszpanii. - Mieszkałem tam półtora roku. Hiszpania to niesamowity kraj, pełen ciepłych ludzi i słońca, które mają w sercu - zaczął architekt w rozmowie z nami. W pełni rozumie, dlaczego gwiazdy przenoszą się tam z Polski. - Jesteśmy [jako Polacy - przyp. red.] bardzo podobni do nich [Hiszpanów - przyp. red.], Hiszpanie są komunikatywni, więc jesteśmy połączeni mentalnie. Polacy kochają słońce, a w Hiszpanii jest go bardzo dużo. Hiszpanie spokojnie podzielą się z nami słońcem i pięknymi nieruchomościami - uzupełnił. Piękne wille z basenami i widokiem na góry oraz wodę to marzenie wielu z nas. Zapytaliśmy eksperta o ceny tego typu domów. Są one niższe niż w Polsce? - Jest chyba podobnie. Kilku moich znajomych kupiło rzeczywiście domy w Hiszpanii. Za dobrą nieruchomość można tak samo zapłacić, jak w Polsce - przekazał. Miruć po studiach w Paryżu mieszkał w Hiszpanii, ponieważ chciał nauczyć się języka. Wrócił do Polski, ponieważ zaczął rozkręcanie kariery architekta. Dziś ma na koncie sporo programów telewizyjnych i to jeszcze nie koniec.

Polacy kochają Hiszpanię. Czym jeszcze nas kusi ten kraj?

Ten wątek omówiła także Anna Kucharska - agentka nieruchomości, którą znamy z "Dzień dobry TVN". W rozmowie z nami zwróciła uwagę na styl wykończenia nieruchomości oraz dostępne loty. Co więcej przekazała? "Po pierwsze jest piękna i zróżnicowana, począwszy od tętniącej życiem Barcelony po spokojne, białe miasteczka Andaluzji. Po drugie, to kraj, w którym można znaleźć nieruchomości na każdą kieszeń: od luksusowych willi po kompaktowe apartamenty na wynajem" - dowiedzieliśmy się.