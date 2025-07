Zakup nieruchomości w Hiszpanii to wyraźny trend, który od jakiegoś czasu rośnie w siłę, zwłaszcza wśród celebrytów. Do tej pory domami w tej części Europy pochwalili się Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, Robert i Anna Lewandowscy czy też Dorota Szelągowska. Ponadto, w ostatnich tygodniach media obiegła informacja o tym, że Barbara Kurdej-Szatan także doczekała się wymarzonej posiadłości w Hiszpanii. Dlaczego gwiazdy wybierają właśnie te rejony? Swoją perspektywę w tej sprawie przedstawiła nam Anna Kucharska - agentka nieruchomości i ekspertka w tym zakresie, znana m.in. z występów w "Dzień dobry TVN".

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski buduje imponującą posiadłość! To tu może zamieszkać po karierze

Hiszpania w centrum zainteresowania celebrytów, "bo wypada"? Agentka nieruchomości wyjaśnia

Anna Kucharska w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że Hiszpania nie bez powodu cieszy się taką popularnością wśród znanych osób. Według niej, wielu klientom nie chodzi tylko o inwestycję finansową, ale przede wszystkim o styl życia. Ekspertka zwróciła uwagę na to, że zakup nieruchomości w Hiszpanii ma dziś również wymiar społeczny. "Nie da się też ukryć, że posiadanie domu w Hiszpanii to dziś swego rodzaju prestiż i przynależność do pewnej grupy. Wiele osób nie kupuje tam nieruchomości wyłącznie z potrzeby, ale dlatego, że 'wypada', bo staje się to częścią stylu życia, który w mediach społecznościowych wygląda bardzo atrakcyjnie" - tłumaczyła Kucharska. W wielu przypadkach decydująca okazuje się być zatem presja społeczna. "Skoro większość koleżanek ma, to dlaczego ja miałbym nie mieć, tym bardziej, że mnie stać" - wyjaśniła ekspertka.

Lewandowscy, Dowborowie i Kurdej-Szatan - oni wybrali Hiszpanię. Już wiadomo, dlaczego

A jakie walory ma jeszcze Hiszpania? Agentka nieruchomości nie ukrywa, że lista zalet jest dość długa. "Hiszpania kusi klimatem, dostępnością lotów, stylowym wykończeniem nieruchomości i słońcem przez większość roku" - wyliczała. Co jeszcze przyciąga celebrytów w tamtejsze rejony? "Po pierwsze jest piękna i zróżnicowana, począwszy od tętniącej życiem Barcelony po spokojne, białe miasteczka Andaluzji. Po drugie, to kraj, w którym można znaleźć nieruchomości na każdą kieszeń: od luksusowych willi po kompaktowe apartamenty na wynajem" - przekazała agentka nieruchomości i ekspertka w tym zakresie w "Dzień dobry TVN".