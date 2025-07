Georgina Rodriguez jest partnerką Cristiano Ronaldo, z którym związała się w 2016 roku. Od tego czasu stała się jedną z najpopularniejszych WAGs, a jej codzienność w sieci śledzą miliony internautów. Celebrytka chętnie dzieli się kadrami z życia prywatnego. Jeden z jej ostatnich postów wzbudził spore poruszenie w sieci. Georgina udała się do sanktuarium w Fatimie, a fani byli oburzeni tym, co na siebie założyła. Czy faktycznie celebrytka przesadziła? O to zapytaliśmy księdza Marka Sawickiego.

Georgina Rodriguez przesadziła ze stylizacją? Ksiądz ma jasne stanowisko w tej sprawie

Georgina złożyła bukiet białych róż na ołtarzu fatimskiego sanktuarium. Wielu jednak upatruje sensację w tym, co na siebie założyła. Zobaczyliśmy celebrytkę w sukience z ażurowymi wstawkami. Kreacja miała kwiatowy wzór oraz wycięcie na szyi. Na głowie miała czapkę z daszkiem. Czy faktycznie ta stylizacja to przesada? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy księdza Marka Sawickiego. "Z tego, co widać na zdjęciu, nie widzę powodów, żeby posądzać Panią o brak szacunku czy niegodne zachowanie" - uważa duchowny. "Oczywiście w takim miejscu jak Fatima mogłaby jedynie przykryć ramiona, ale poza tym nie doszukiwałbym się w tym stroju niczego niestosownego" - dodaje. "Ogólnie przyjmuje się, że w takim miejscu wypada mieć przykryte ramiona i kolana. Natomiast w tym wypadku nie robiłbym z tego sensacji" - podsumował w rozmowie z Plotkiem ksiądz Sawicki.

Georgina Rodriguez skrytykowana przez internautów. To pisali pod jej zdjęciami w sanktuarium

Pod wpisem Georginy, w którym opublikowała zdjęcia z wizyty w sanktuarium, pojawiło się wiele komentarzy. Internauci grzmieli, krytykując stylizację celebrytki - szczególnie zwracając uwagę na czapkę na jej głowie. "Proszę, nie zakładaj czapki w domu naszego Pana. Może w Arabii Saudyjskiej to w porządku, ale nie w Portugalii", "Nie wchodź do kościoła w czapce. To brak szacunku", "Czapka przed ołtarzem zdecydowanie NIE. Składałaś ofiarę...", "Z szacunku nigdy nie należy wchodzić do kościoła z czapką na głowie" - pisali pod postem niezadowoleni użytkownicy Instagrama. Należy zwrócić uwagę jednak na to, że zdejmowanie nakrycia głowy w kościele dotyczy mężczyzn, a nie kobiet. W wielu religiach wręcz nakazane jest, aby kobieta miała zasłoniętą głowę - nie musi być to chusta, może to być również kapelusz czy czapka.