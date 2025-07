Jeff Bezos i Lauren Sanchez świętowali swoje zaślubin aż przez trzy dni, między 26 a 28 czerwca 2025 roku. Na tę okazję zaprosili do Wenecji około 200 gości, w gronie których mogliśmy widzieć m.in. siostry Kardashian, Orlando Blooma, Oprah Winfrey czy Leonardo DiCaprio. Choć wydarzenie miało obejmować kilka punktów na mapie Wenecji - poczynając od Pałacu Dożów aż po Arsenał Wenecki - najwięcej mówi się o wyspie San Giorgio Maggiore, na której Bezos i Sanchez mieli złożyć przysięgę małżeńską oraz później świętować wraz z rodziną i przyjaciółmi. Co dokładnie możemy na niej znaleźć? Udało mi się to sprawdzić.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktywiści zepsuli ślubne plany właścicielowi Amazona

To tu odbył się ślub Jeffa Bezosa. Wenecka wyspa nie przyciąga rzeszy turystów

Na San Giorgio Maggiore możemy udać się zarówno taksówką wodną (koszt to nawet 50 euro w jedną stronę), jak i autobusem wodnym (cena jednego biletu dla turysty bez specjalnej karty to niecałe 10 euro) z portu niedaleko Placu św. Marka. Jak wiemy, goście Bezosa i Sanchez przemieszczali się po Wenecji właśnie we wspominanych taksówkach. Zaraz po wkroczeniu na wyspę możemy odczuć, że ma ona zupełnie inny klimat niż zatłoczona do granic Wenecja. Turystów jest tam niewielu oraz znajduje się na niej tylko jedna kawiarnia. Większość przybywających na San Giorgio Maggiore udaje się przede wszystkim do położonej zaraz przy porcie monumentalnej bazyliki. To właśnie w niej, w otoczeniu białych i surowych ścian zdobionych sakralnymi obrazami Bezos i Sanchez mieli rzekomo złożyć sobie przysięgę małżeńską. Do kościoła przyłączony jest również klasztor benedyktynów.

Bazylika na wyspie San Giorgio Maggiore Fot. Plotek Exclusive

Kluczowym miejscem, w którym mieli świętować nowożeńcy i ich goście miało okazać się jednak połączone z klasztorem centrum sztuki Fundacji Cini. Zabudowania te zajmują większość wyspy i są one odgrodzone. Terenowi fundacji da się przy tym przyjrzeć z lotu ptaka - udając się na wieżę widokową w bazylice. Możemy tam dostrzec, że na obszarze centrum znajduje się sporo zieleni, ogrody, dziedzińce a nawet i mały labirynt. Wewnątrz budynków możemy za to odnaleźć bibliotekę. Otoczenie wydaje się bardzo spokojne. Spacerując wokół obiektu nie słyszymy krzyczących turystów, a jedynie odbijające się od brzegu fale, latające mewy oraz odgłosy obecnych na całej wyspie cykad.

Widok na centrum sztuki Fundacji Cini Fot. Plotek Exclusive

Bezos dobrze wiedział co robi, decydując się świętować właśnie na San Giorgio Maggiore. To bardzo klimatyczne i zaciszne miejsce, w którym łatwo o dyskrecję i pozbycie się paparazzich. W pewnych momentach można tam nawet zapomnieć, że zaledwie kilkaset metrów dalej położone są najpopularniejsze, turystyczne punkty w Wenecji.

Wyspa San Giorgio MaggioreOtwórz galerię

Mieszkańcy Wenecji postawili sprawę jasno. Tak ocenili ślub Jeffa Bezosa

Przypomnijmy, że ślub Bezosa wywołał spore poruszenie wśród mieszkańców Wenecji, którzy protestowali przeciwko jego organizacji. Włosi przeciwstawiali się wydarzeniu, gdyż czuli, że miasto zostanie przy tym podporządkowane interesom najbogatszych. Choć w dniach poprzedzających ślub mogliśmy widzieć w sieci zdjęcia z protestów oraz wystawiane banery z wizerunkiem Bezosa - na niecały miesiąc po tych wydarzeniach, w Wenecji wciąż możemy napotkać na pozostałości po sprzeciwie mieszkańców. Na niektórych budynkach widnieją pozdzierane częściowo plakaty oraz zapisane sprayem hasła - m.in. "no space 4 Bezos" (z ang. - "nie ma miejsca dla Bezosa").

Mieszkańcy Wenecji protestowali przeciwko organizacji ślubu Bezosa Fot. Plotek Exclusive

Korzystając z okazji postanowiłam zapytać mieszkańców miasta o ich odczucia na kilka tygodni od czerwcowych wydarzeń. Podpytywani kelnerzy i sprzedawcy nie byli jednak chętni odpowiadać i w większości posyłali mi jedynie wymowne spojrzenia, kręcili głowami lub uśmiechali się pod nosem. Wyjątkiem okazał się jeden z kelnerów w restauracji położonej nieco dalej od głównych punktów turystycznych. Młody mężczyzna zapytany przeze mnie, czy coś działo się w Wenecji w dniach ślubu Bezosa, czy może odchodziło od normy - odpowiedział mi jedynie krótko, że "nie było tak źle".