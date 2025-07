Karol Nawrocki wygrał w tegorocznych wyborach prezydenckich. Rezultaty głosowania wywołały mieszane reakcje w środowisku celebrytów. Filip Chajzer otwarcie wyraził swoje zadowolenie z sukcesu kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, co zaznaczył w mediach społecznościowych. "Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję!" - podkreślił. 20 lipca zapozował z Danielem Nawrockim, synem prezydenta elekta. Plotkowi wyjaśnił, jak doszło do spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Filip Lato reaguje na krytykę opolskiego festiwalu. "To nie były przypadkowe nazwiska"

Filip Chajzer pozował z synem Karola Nawrockiego. Zabrał głos w sprawie

Filip Chajzer wybrał się na spotkanie z Danielem Narowckim. Specjalnie dla Plotka zdradził kulisy. - W trakcie kampanii prezydenckiej, kiedy hejt w polskich mediach lał się na tę rodzinę w sposób obrzydliwy, napisałem wiadomość do pana Daniela - że trzymam kciuki za ich rodzinę. Tylko tyle. Zwykłe ludzkie ciepłe słowa. Zupełnie pozapolitycznie. Ja po prostu po ludzku to znam. Przeżyłem takie fale nienawiści nie raz i nie dwa. Wiem jak to się przeżywa - zaczął Filip Chajzer. Później opisał wiadomość, jaką dostał. Został zaproszony na wywiad. - Minęły tygodnie i kilka dni temu pan Daniel napisał, że od 16. roku życia w lokalnych trójmiejskich mediach jest reporterem i chciałby zrobić ze mną wywiad. Ujęło mnie to, bo przeszedłem tę samą drogę. Zaczynałem w podobnym wieku pisać dla warszawskiego działu "Super Express", potem "Życie Warszawy" i lokalne stacje radiowe. Świetny, inteligentny i skromny chłopak. Wróżę mu dużą karierę - mówi Chajzer Plotkowi.

Tak wyglądało spotkanie Filipa Chajzera i Daniela Nawrockiego

Syn prezydenta elekta 20 lipca odwiedził prowadzoną przez dziennikarza budkę z kebabami. Na opublikowanym zdjęciu widać, jak spożywa jedną z serwowanych tam potraw. "Łączy nas gust do Kebap i coś jeszcze. Mój ojciec mówił: Idź na całość. Jego ojciec poszedł na całość, a moja cała radość to kolejny zadowolony gość" - napisał Chajzer w mediach społecznościowych. Pod postem szybko pojawiło się wiele komentarzy, w tym również krytycznych. Wspólnym zdjęciem pochwalił się też Daniel Nawrocki, dodając: "Nie tylko o kebaba chodziło. Stay tuned" [Czekajcie na dalsze informacje – przyp. red.]. Fotografię Chajzera i Nawrockiego znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Filip Chajzer napisał to o Karolu Nawrockim. Dominika Chorosińska musiała skomentować