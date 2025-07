Donald Tusk jest premierem Polski, ale mimo napiętego grafiku sporo czasu poświęca swojej rodzinie. Polityk ma już piątkę wnuków. Od czasu do czasu dumny dziadek pokazuje w mediach społecznościowych kadry rodzinne. Tak też było tym razem.

Donald Tusk pokazał kadry z wnuczkami. "Nie oczekują ode mnie instruktażu"

Na instagramowym profilu premiera Polski pojawiła się fotorelacja z wycieczki z wnuczkami. Tusk zabrał je do stadniny koni i przy okazji podzielił się z obserwatorami historią z przeszłości. "45 lat temu, stadnina pod Kwidzynem. Kolega rozchorował się i poprosił mnie, żebym zastąpił go na obozie jeździeckim dla dzieciaków. W roli instruktora! Przez tydzień! Argument, że ja z bliska konia nawet nie widziałem, nie przekonał go. Skończyło się totalną kompromitacją i licznymi stłuczeniami" - napisał. Donald Tusk wspomniał o przydzielonym mu zadaniu podczas wycieczki. "Na szczęście wnuczki nie oczekują ode mnie instruktażu, noszę za nimi tylko siodła. Niedziela na Kaszubach, Jackowo" - napisał polityk. Uwagę na kadrach przykuły nie tylko rodzinne chwile u Donalda Tuska, ale także stylizacja. Omawiane zdjęcia polityka i jego wnuczek znajdziecie w naszej galerii.

Donald Tusk w luźnej stylizacji. Ekspert ocenił jego wygląd. "Trudno do czegokolwiek się przyczepić"

Na zamieszczonych kadrach Donald Tusk zaprezentował się w mniej oficjalnym stroju. Postawił na białą koszulkę, krótkie spodenki i sportowe obuwie. Poprosiliśmy stylistę Michała Musiała o ocenę wyglądu polityka. - Donald Tusk tym razem pokazał się w wyjątkowo luźnym wydaniu. Premier zdecydował się na krótkie spodenki, które połączył z nieśmiertelnym, białym t-shirtem. Całość uzupełniły minimalistyczne, sportowe buty i klasyczna czapka z daszkiem - powiedział nam. Michał Musiał nie znalazł żadnych mankamentów w stylizacji Donalda Tuska. - Całość wygląda poprawnie i tak naprawdę trudno do czegokolwiek się przyczepić - skwitował stylista w rozmowie z nami. A co wy sądzicie o stylu polityków w Polsce? Dajcie znać w sondzie na dole strony.