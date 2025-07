Królowa Camilla 17 lipca obchodzi 78. urodziny. Choć jej droga w rodzinie królewskiej nie należała do najłatwiejszych, dziś odgrywa ważną rolę u boku króla Karola III, aktywnie wypełniając swoje obowiązki. Joanna Wioletta Wilk-Turska - ekspertka polskich mediów do spraw brytyjskich oraz główna ekspertka ds. brytyjskiej monarchii w rozmowie z Plotkiem opowiedziała o tym, jak Camilla sprawdza się w roli królowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Królowa Camilla latami walczyła o dobrą opinię

Zdaniem specjalistki żona Karola III przez ostatnie lata zdołała nie tylko odbudować swój nadszarpnięty wizerunek, ale też zaskarbić sobie szacunek opinii publicznej, stając się jedną z najbardziej stabilnych postaci w rodzinie królewskiej. - Camilla weszła w nową rolę idealnie, ponieważ robi to, co trzeba, czyli angażuje się w sprawy społeczne - mówi Wioletta Wilk-Turska. - Nie próbuje rywalizować z Karolem, zna swoje miejsce i potrafi doskonale wspierać męża w jego obowiązkach. To coś, czego bardzo brakowało w poprzednim małżeństwa Karola. Ekspertka podkreśla, że różnica między Camillą a Dianą była widoczna od początku. Pierwsza żona często przyciągała więcej uwagi niż Karol, co nie zawsze służyło rodzinie królewskiej, Camilla od początku przyjęła postawę lojalniej podpory męża. Zdaniem specjalistki to właśnie czyni ją idealną partnerką dla obecnego monarchy.

Królowa Camilla kiedyś nie była ceniona przez Brytyjczyków. Ekspertka o tym, jak zmieniło się podejście społeczeństwa do królowej

Camilla miała jednak długą drogę do społecznej akceptacji. W latach 90. była przedstawiana w mediach jako ta "trzecia", która rozbiła królewskie małżeństwo. - Nie było łatwo odbudować ten wizerunek - przyznaje ekspertka. - Prasa bezlitośnie zestawiała zdjęcia "brzydkiej Camilli" z olśniewającą Dianą. Media jej nie lubiły, a ona sama czuła się zaszczuta. Zmiana następowała stopniowo, kiedy Karol już po śmierci Diany postanowił, że czas przyznać się światu, nie tylko matce, do tego, że Camilla jest i zawsze była najważniejszą osobą w jego życiu - dodaje Wioletta Wilk-Turska. Z punktu widzenia wizerunkowego Camilla przeszła ogromną metamorfozę - od niechcianej kochanki do stylowej, pełnej klasy królowej. Ekspertka zauważa, że dziś Camilla to osoba, która nie tylko świetnie reprezentuje monarchię, ale też sama cieszy się szacunkiem i sympatią. - Zadbana, stonowana, z własnym stylem i ogromnym taktem. Brytyjczycy to dostrzegli i docenili. Ludzie wybaczyli Camilli - podkreśla specjalistka. Dziś, 78-letnia królowa Camilla uchodzi za jedną z najważniejszych postaci w Pałacu Buckingham. Jak mówi Wilotta Wilk-Turska, jest gwarancją stabilizacji i siłą równoważącą monarchię u boku króla Karola III. - Dzięki niej nie ma skandali, nie ma afer, jest spokój i harmonia. A monarchia tego teraz najbardziej potrzebuje - podsumowuje ekspertka w rozmowie z Plotkiem.