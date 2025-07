15 lipca media obiegła informacja o tym, że w nowym sezonie "Ninja vs Ninja" nie zobaczymy Karoliny Gilon. Prezenterka wspierała uczestników za kulisami. "Widzowie ponownie usłyszą doskonale znany duet komentatorów – Jerzego Mielewskiego i Łukasza 'Jurasa' Jurkowskiego! To właśnie oni – z charakterystyczną energią i sportową pasją – poprowadzą widzów przez ekstremalne zmagania na torze. Tym razem w programie nie pojawi się Karolina Gilon, która była wsparciem dla rodzin i przyjaciół zawodników. Ten sezon będzie należał w pełni do areny, zawodników i emocji komentowanych przez niezawodnych mistrzów mikrofonu' - przekazała stacja. Poznaliśmy jej zastępczynię.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Gilon opowiadała o przyszłości w Polsacie. Wspomniała o innym programie

"Ninja vs Ninja". Karolina Gilon nie wystąpi w programie. Zastąpi ją Marta Ćwiertniewicz

Osoba z produkcji wyjawiła nam, że zamiast Karoliny Gilon w programie "Ninja vs Ninja" pojawi się Marta Ćwiertniewicz. To dziennikarka sportowa i prezenterka, która jest związana Polsatem Sport. W przeszłości prowadziła m.in. Galę Polskiej Ligi Siatkówki, a ostatnio relacjonowała dla stacji turniej Wimbledon. Ma na koncie też liczne wywiady ze sportowcami.

Marta Ćwiertniewicz na zdjęciach. ZOBACZOtwórz galerię

"To była przyjemność móc współtworzyć studio Wimbledon z ludźmi pełnymi wiedzy i pasji. Dziękuję wam za ten czas. Ukłony też dla wszystkich przed telewizorami, którzy zdecydowali się do nas dołączyć i śledzić jubileuszową, 25-edycję Wimbledonu na antenach Polsatu" - pisała w mediach społecznościowych. Co sądzicie o tym, że to właśnie Marta Ćwiertniewicz wystąpi w programie "Ninja vs Ninja"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Ninja vs Ninja". Polsat tłumaczy się ze zmian w programie. "Nie ma tam przestrzeni..."

"Super Express" skontaktował się z Polsatem. Podobno zmiany w gronie prowadzących zostały podyktowane modyfikacjami w formacie. "Jest zmiana formuły programu, [położono - red.] większy nacisk na sportowe emocje, bo będą rywalizować też zawodnicy z zagranicy. W związku z tym modyfikacji musiał ulec scenariusz poszczególnych odcinków i niestety, nie ma tam przestrzeni na wywiady, które z rodzinami uczestników przeprowadzała Karolina Gilon. Karolina jest związana ze stacją kontraktem, którego szczegółów nie możemy ujawniać" - przekazano.