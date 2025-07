Sławosz Uznański-Wiśniewski powrócił na Ziemię 15 lipca. Właśnie wtedy kapsuła Dragon wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Niedługo później astronauta został przetransportowany do Houston, gdzie spotkał się z żoną. Para została uchwycona, gdy wsiadała do samolotu, który kierował się do Europy - dokładniej do Niemiec. Uznański-Wiśniewski będzie przebywał w Niemieckim Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w Kolonii. Maurycy Seweryn zauważył kilka szczegółów podczas pierwszych wspólnych chwil, które małżonkowie spędzili razem.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z żoną uchwyceni przez kamery. Ekspert wspomina o stresie

Krótkie nagranie z małżonkami trafiło do mediów. To pierwszy wspólny moment Uznańskich-Wiśniewskich uchwycony przez kamery. Na prośbę Plotka zachowanie zakochanych przeanalizował Maurycy Seweryn. - Para idzie przed szpalerem osób, które biją brawa astronaucie. W pewnym momencie małżonka zaczyna bić brawo i staje przed mężem. To powoduje u niego brak koordynacji ruchowej i potknięcie - zauważył ekspert. - Świadczy to o tym, że choć żona była mocno spięta całą sytuacją, to chciała okazać, tak jak inni, szacunek mężowi. On był spokojny, opanowany. Dla obojga nie była to jednak ceremonia najważniejsza. Krępowała ich niska skala tego powitania - powiedział nam specjalista od mowy ciała.

Następnie Maurycy Seweryn zwrócił uwagę na rozmowy z obecnymi na miejscu. - Okazało się, że w protokole było również powitanie z uczestnikami szpaleru, a nie tylko otrzymanie od nich oklasków. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę astronauta i zaczął się z nimi witać. Dołączyła do niego żona - tłumaczy ekspert. - W tym momencie zachowanie małżonki było trochę nietypowe. Była bardzo spięta - miała wycofane ramiona, spięte dłonie, wychyloną głowę. Te elementy świadczyły o bardzo silnym stresie, który jej towarzyszył - wyjaśnia w rozmowie z Plotkiem. - Ona się tego nie spodziewała. Nie wiedziała, co ma robić, nie czuła się komfortowo w tej roli. Gdy jej mąż zaczął rozmawiać, przyjęła pozycję obronną. Była zakłopotana. Chcąc ukryć te emocje, złączyła ręce z przodu na wysokości bioder, co odbierane jest jako sygnał skromności- analizuje ekspert od mowy ciała.

Sławosz Uznański-Wiśniewski tym gestem zadbał o żonę. Tak to odebrała

Ekspert zwrócił także uwagę na wejście małżonków do samolotu. - Po kilku krokach, kiedy żona astronauty mocno ściskała poręcz trapu, zauważył to małżonek i objął ją ramieniem. Był to bardzo fajny gest, oznaczający troskliwość o małżonkę, żeby nic się jej nie stało. Natomiast żona w stresie odebrała to jako wyraz czułości. Nie wychwyciła pełni intencji małżonka - podkreśla Maurycy Seweryn. - Kiedy byli już na szczycie, tuż przed samolotem, widać było, że mąż prowadzi żonę aż do wejścia, ale jest to ruch sterowania ciałem małżonki. Nie był to gest miłości, tylko gest oznaczający opiekuńczość wobec partnerki - stwierdza. - Mała skala wydarzenia spowodowała, że byli zakłopotani. On bardziej spokojny, ona bardziej zestresowana i zakłopotana. Dopiero wielkie wydarzenie, jaki będzie powitanie na ziemi w Polsce, będzie skalą, na którą są nastawieni - podsumował specjalista w rozmowie z Plotkiem.